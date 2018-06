Arbeiten am Brückle erst Ende Juli

Die Nachbesserungen am Spitalbrückle in Riedlingen werden nun doch nicht Anfang Juli, sondern voraussichtlich in der Woche vom 23. bis 27. Juli ausgeführt.

Dies teilte Stadtbaumeister Johann Suck mit. Wie berichtet ist der neue Steg über den Stadtgraben etwas zu hoch. Am Scheitelpunkt liegt er 5,5 Zentimeter höher (nicht 5,5 Prozent wie berichtet) als geplant. Die ausführende Firma wird dies korrigieren. Auf die Stadt kommen keine Kosten zu, so Suck. Für die Nachbesserung am Brückle muss dieses für zwei bis drei Tage gesperrt werden.