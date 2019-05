Aqua-Gymnastik und Leistungsschwimmen

Neue Schwimmhalle, neue Angebote: Die Abteilung Schwimmen des TSV Riedlingen erweitert ihr Angebot umgesundheitsorientierte Kurse und um Leistungsschwimmen für Erwachsene.

So drehte sich bislang alles nur um Kinder und Jugendliche. Angefangen von diesen Schwimmkursen für Kinder ab fünf Jahren. Dieses Kernangebot wird immer noch sehr gut angenommen. Die Kurse sind regelmäßig voll. Erst ab Jan 2021 gibt es wieder freie Plätze. Darüber hinaus gibt es verschiedene Leistungsgruppen bis hin zur Wettkampfmannschaft, die in den letzten Jahrzehnten den TSV und die Stadt Riedlingen auf Wettkämpfen in ganz Deutschland erfolgreich repräsentiert hat. All dies war und ist dem engagierten Trainerteam zu verdanken, das beharrlich Generation für Generation Kindern den Schwimmsport vermittelt.

„ An diesem bewährten Konzept wollen wir selbstverständlich festhalten“, so Abteilungsleiter Wolfgang Maile. „Jedoch wollen wir unser Angebot künftig auch an Erwachsene richten.“ Das neue Hallenbad war Auslöser, hierüber verstärkt nachzudenken. Die Trainingsbedingungen sind ideal. Auf vier 25-Meter-Bahnen kommen Freizeitschwimmer wie auch Leistungsschwimmer auf ihre Kosten.

Am 12. Mai wird das Hallenbad offiziell eingeweiht und eröffnet. Und dann geht es los – das neue Zusatzprogramm der Schwimmabteilung. So bietet die Schwimmabteilung künftig gesundheitsorientiertes Schwimmen an:

Folgende Schwimmarten werden gelehrt: Kraul und rückenfreundliches Rückenschwimmen. Voraussetzung: allgemeine Schwimmkenntnisse. Der Kurs findet samstags jeweils von 10 bis 11 Uhr bei Viktor Roth statt. Das Angebot richtet sich insbesondere an Frauen Ü 40; zehn Einheiten mit maximal acht Teilnehmerinnen. Der Kurs startet zum 25. Mai.

Aqua Gymnastik bei Gabriele Helbig rundet die gesundheitliche Ausrichtung der Schwimmabteilung ab. Sie hat bereits jahrelang Aqua-Gymkurse im Schwimmbecken des Kreiskrankenhauses Riedlingen geleitet hat. Auch hier werden 8/10-Einheiten als Kurs angeboten. Start ist am Freitag, 31. Mai. Im wöchentlichen Rhythmus wird in zwei Gruppen Gymnastik im Wasser gemacht. Gruppe 1 ist von 14.30 bis15.30 Uhr dran, Gruppe 2 im Anschluss von 15.30 bis 16.30 Uhr.

Masterschwimmen für die, die es sportlich und leistungsorientiert mögen. Das Masterschwimmen wird geleitet von Rainer Ernst und Alexander Hartmann. Rainer Ernst kommt über die Schiene Triathlon, während Hartmann früher hochklassig Schwimmen als Leistungssport betrieben hat. Trainiert wird drei Malx die Woche: Montag, Donnerstag und Sonntag. Obwohl jeder sein eigenes Pensum schwimmt, lebt die Gruppe von der Gruppendynamik. Die Coaches geben zudem wertvolle Technik-Tipps.