Anwohnerbeteiligung bleibt umstritten

Nachdem die Grundsätze für den sogenannten Vorteilsausgleich Hochwasserschutz bereits im Verwaltungsausschuss vorgestellt worden sind, sorgte das Thema nun auch im Gemeinderat für Diskussionen. Dass die Anwohner, die von städtischen Hochwasserschutzmaßnahmen profitieren, zur Kasse gebeten werden sollen, wurde von Gemeinderäten zum Teil in Frage gestellt. Die Verwaltung bleibt bei ihrer Auffassung: Die Stadt habe keinen Ermessensspielraum und müsse in einer Satzung den Beitrag der Anwohner regeln.

Diese Regelung und deren Systematik wurde gemeinsam mit Rechtsanwalt Prof. Andreas Staudacher erarbeitet (SZ berichtete – siehe unten). Als erste Kommune im Land muss Riedlingen eine solche Satzung entwickeln, mit entsprechenden Unsicherheiten. Doch Bürgermeister Marcus Schafft verteidigte nochmals die Notwendigkeit. Die Haltung des Landes sei klar: Die Stadt ist für den Hochwasserschutz an der Schwarzach verantwortlich.

Und als „bedürftige Kommune“ müsse diese wieder das Geld von den Bürgern holen, die vom Schutz profitieren. Im Paragraf 58 des Wassergesetzes ist zwar von „kann“ die Rede. Doch nach Verwaltungsauffassung wird „kann“ zu einer Pflicht, weil Riedlingen als finanzschwache Gemeinde dazu verpflichtet sei, wie die Kommunalaufsicht im Kreis schriftlich dargelegt hat.

Doch daran scheiden sich die Geister. Dorothea Kraus-Kieferle (WiR) befürchtet, dass Anwohner klagen könnten. Diese Klage könnte für die Stadt teuer werden. So teuer, dass ein sinnvolles Verhältnis zwischen Aufwand für die Satzung und Ertrag nicht mehr gegeben sein könnte. Sie schlug vor, nochmals mit dem Landratsamt in Verhandlungen zu treten.

Auch Gemeinderat Roland Uhl (GL) sieht ein Missverhältnis zwischen Einnahmen und Aufwand. Zumal auch die Kosten für das Anwaltsbüro noch auflaufen. Er sieht eine Gerechtigkeitslücke. Denn durch das Hochwasserkonzept werden die Gewässer 1. Ordnung (Donau) im Hochwasserfall entlastet auf Kosten der Gewässer 2. Ordnung (Schwarzach). Aber deren Anlieger müssen nun zahlen. Und auch das Problem der Binnenentwässerung sei nicht gelöst. „Ich würde mich nicht wundern, wenn Bürger dagegen vorgehen. Ich kann sie nur ermutigen“, so Uhl.

Er könne verstehen, dass Bürger erzürnt seien, so Schafft. „Wenn wir einen Vorteil mit einem Ausgleich belegen, ist der Vorteil nicht mehr so hoch“, so Schafft. Das mögen die Bürger durchaus als ungerecht empfinden. Gegen die Satzung oder den Bescheid zu klagen, sei dann ihr gutes Recht.

Allerdings wurde im Rat auch daran erinnert, dass die Anlieger durch geringere Versicherungskosten Geld sparen. Es liege an jedem Grundstückseigner auf seine Versicherung zuzugehen, so Schafft.

Stefan Schmid wunderte sich, dass die Stadt in Zusammenarbeit mit dem Anwaltsbüro diese „Mustersatzung“ erarbeitet hat. Das Land habe in der Vergangenheit mehrfach zugesagt, dass sie die Erstellung der Satzung mit ihrem Fachwissen begleiten würden. Warum darauf nicht zurückgegriffen worden sei? Dies werde man noch tun, so Schafft. Aber aus seiner Sicht war es unerlässlich, dass die Stadt zuerst eine Grundlage entwickelt, die dem Land vorgelegt werden kann.

Systematik und Kosten

Um den „Vorteil“ der Anwohner berechnen zu können, wurde folgende Systematik zugrunde gelegt:

Die für die Stadt verbliebenen Kosten von 370 000 Euro wurden auf die drei betroffenen Gebiete – Unterried, Oberried und Mühlvorstadt prozentual nach dem Anteil der Aufwendungen aufgeteilt.

Erstes Kriterium für die Berechnung ist die Größe des Grundstücks, das durch die Hochwasserschutzmaßnahmen profitiert.

Zweites Kriterium: Wie sehr die Grundstücke vom Schutz profitieren – wer bereits bei einem zehnjährlichen Hochwasser Vorteile hat, bekommt den Faktor 2; bei einem 50-jährlichen Faktor 1,5 und bei einem 100-jährlichen Faktor 1.

Drittes Kriterium: die Grundstücksnutzung – bei einer Wohnnutzung wurde Faktor 2 angesetzt, bei einer Gewerbenutzung Faktor 1 und bei einer öffentlichen Straße Faktor 0,5.

Aus dieser Tabelle errechnet sich der konkrete Vorteil für jeden Anwohner, der in einem konkreten Beitrag berechnet wird.

In den Sommerferien wird für jeden Grundstückseigner eine Modellrechnung erstellt, wie viel er zahlen müsste. Dies hat der Gemeinderat beschlossen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen liegen die Durchschnittskosten pro Grundstück bei 900 Euro. Der Beitrag variiert demnach pro Grundstück zwischen drei und 3500 Euro, so Marc Bode, Leiter des Liegenschaftsamts der Stadt. Wobei es zusätzlich einen „Ausreißer“ nach oben gibt mit 10 000 Euro. Doch rechnet man diesen und auch die städtischen Flächen raus, verbleiben bei privaten Grundstückseignern im Schnitt Kosten von 500 bis 600 Euro, so Bode.