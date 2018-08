Anwohner wollen auf jeden Fall klagen

Demnächst werden Anwohner im Oberried, Unterried und der Mühlvorstadt Post von der Stadt erhalten. Inhalt: Die vorläufige Berechnung ihres Beitrags zum sogenannten Vorteilsausgleich des Hochwasserschutzes. Doch egal wie diese Berechnung ausfällt, machen Anlieger klar, dass sie keinen finanziellen Beitrag leisten und im Zweifel den Klageweg einschlagen wollen. Denn, dass sie zahlen sollen, empfinden sie als ungerecht – wie auch die Systematik der Berechnung.

Er werde auf jeden Fall klagen, unabhängig von der zu zahlenden Summe, sagt Martin Schlegel, der im Oberried wohnt. „Aus Prinzip“. So wie Schlegel wehren sich auch die betroffenen Helmut Emrich aus dem Unterried, zugleich Vorsitzender der Bürgerinitiative Hochwasserschutz (BI), und Christian Schlipp aus dem Oberried. Als „Ungleichbehandlung“ wertet Emrich das Vorhaben, dass die Anlieger der Schwarzach im Ober- und Unterried, aber auch die Bewohner der Mühlvorstadt zur Kasse gebeten werden sollen, während Anwohner an der Donau ungeschoren davon kommen. Denn die Donau ist ein Gewässer 1. Ordnung für deren Hochwasserschutzmaßnahmen das Land zuständig ist. Hier wird kein Vorteilsausgleich geltend gemacht.

Donau als Ursache

Die Kritik der betroffenen Anlieger ist vielfältig. Grundsätzlich sehen sie nicht, dass sie einen Vorteil davon haben. Denn: „Die Schwarzach selbst führt nie Hochwasser, sondern erhält ihre höheren Pegelstände aus den Überflüssen aus der Donau. Obwohl die Schwarzach ein sogenanntes Gewässer 2. Ordnung ist, ist die Ursache für ein Hochwasser im Gewässer 1. Ordnung, der Donau zu finden“, so Schlegel. Erst durch die Reduzierung des Damms beim Fallenstock wird die Donau entlastet, auf Kosten der Schwarzach, so dass die Wassermassen auch über die Schwarzach durch Riedlingen fließen.

Um dies zu beweisen, hatte Schlegel der Verwaltung vorgeschlagen, dass man bei einem zehnjährlichen Hochwasser – wie in diesem Frühjahr – als Test den Damm an dieser Stelle mit mobilen Schläuchen erhöht. Aus seiner Sicht wäre dann im Ober- und Unterried nichts passiert und das Wasser wäre dennoch schadlos durch die Stadt gegangen. Aber der Test wurde nicht vorgenommen.

Kritik an den Hochwassergefahrenkarten

Christian Schlipp übt Kritik an den Hochwassergefahrenkarten, die der Berechnung für den Vorteilsausgleich zugrunde liegen. Diese Gefahrenkarten zeigen auf, welche Grundstücke bei einem zehnjährlichen (HQ 10), einem 50-jährlichen (HQ 50) oder einen 100-jährlichen Hochwasser (HQ100) überflutet werden. Doch aus seiner Sicht sind die Karten zumindest was das Oberried betrifft falsch. Die Karten zeigen etwa auf, dass Teile des Oberrieds auch bei einem HQ 10 überflutet werden, obwohl dies in der Realität nie der Fall ist. „Wir sind bei einem zehnjährlichen Hochwasser noch nie überflutet worden“, sagt er.

Das Wasser fließt laut Karten an Stellen ins Oberried, an denen der Damm unterbrochen zu sein scheint. Dass diese Stellen durch mobile Stellwände im Hochwasserfall geschlossen sind, wurde nicht berücksichtigt. „So entstehen falsche Überflutungsflächen, die mit mangelnder Kontrolle zu irrsinnigen Hochwasserschutzmaßnahmen und Anwohnerbeteiligungen führen“, so Schlipp. Das müsse eine Kommune doch überprüfen, beklagt Schlipp.

Dass der Hochwasserschutz zu keinerlei Verbesserung bei der Druckwasserproblematik führe, merken die Betroffenen ebenfalls an. Im Gegenteil: Einzig die nach wie vor vorhandene Druckwasserproblematik führt zu Hochwässern und Überflutungen im Keller, so Schlegel. Die Problematik wird durch eine sogenannte Binnenentwässerung entschärft. Die allerdings noch fehlt.

Solidarität der Riedlinger insgesamt gefordert

Er wäre bereit, einen angemessenen Beitrag zu bezahlen, wenn er wirklich einen richtigen Vorteil hätte, sagt Christian Schlipp. Aber den kann er nicht sehen. Zumal er auch findet, dass diese Maßnahmen deutlich zu spät kommen. Denn nach dem großen Hochwasser von 1990 hätten doch die Betroffenen selbst auf ihrem Grundstück in Hochwasserschutz investiert. „Das hat 28 Jahre gebraucht, bis sie den Schutz gebaut haben“, sagt Schlipp.

Aber er stellt auch die Systematik insgesamt in Frage und hält den Verteilschlüssel für ungerecht. Wieso wird bei einer Wohnnutzung Faktor 2 angesetzt, bei einer Gewerbenutzung Faktor 1? Manches wird als willkürlich empfunden. Das „Kosten-Nutzen-Verhältnis“ stehe in keinem Verhältnis, betont Schlegel. Er fordert Solidarität – Solidarität der Riedlinger insgesamt. Er fordert, dass die Stadt die 360 000 Euro übernehmen soll.

„Ich kenne, niemanden, der zahlen will“

Schlegel sieht dem weiteren Verlauf gelassen entgegen. „Ich kenne, niemanden, der zahlen will“, sagt er. Auch Emrich und Schlipp betonen, dass sie gegen die Satzung und gegen den Bescheid der Stadt klagen wollen. Letztlich wird das Thema vor dem Verwaltungsgericht entschieden – mit entsprechenden Kosten: Kosten, für die Erstellung der Mustersatzung, bei der die Stadt von Prof. Andreas Staudacher beraten wurde, dazu Verwaltungskosten und Verfahrenskosten. Die Anwohner – und auch Gemeinderäte – bezweifeln, dass sich die Eintreibung des Vorteilsausgleichs bei den Anwohnern noch rechnet. „Die Stadt hätte das lieber bleiben lassen sollen. Nun ist die Büchse der Pandora geöffnet“, so Schlegel.

