Anton Schmid wurde 80

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 3. Dezember wurde FVN-Ehrenvorstand Anton Schmid 80 Jahre alt. Fast 70 Jahre davon ist er nun schon beim FVN aktiv.

Lebenslauf beim FVN: 1954 bis 1960 Jugendspieler / 1959 bis 1985 aktiver Spieler / 1970 bis 1974 FVN-Ausschuss / 1974 bis 1993 erster Vorsitzender / Seit 1993 Ehrenvorstand –„Done“ hat in dieser Zeit viele Ehrungen erhalten, wie zum Beispiel Vereinsehrennadel in Gold, Verbandsehrenbrief, Verband-Spielerehrennadel in Bronze, 1988 Ehrennadel des Landes BW und die Verbandsehrennadel in Bronze.

Er war im sportlichen und auch baulichen Bereich immer aktiv und hat selbst Hand angelegt. Mit dem Pferdestall hat er den Grundstein für das schöne Waldstadion gelegt. Wenn er es damals nicht gemacht hätte, darf man zweifeln ob der Naturschutz, und weitere verschiedene Behörden, es in der heutigen Zeit noch zugelassen hätten. Jeder kennt den Done und weiß was er mit seiner Frau Brigitte für den FVN und für die Ortschaft Neufra geleistet hat. Bis heute sind beide bei Veranstaltungen mit Ihrem persönlichen und vollen Einsatz dabei, was dieses Jahr beim Open Air wieder alle miterleben konnten. Was den FVN freut ist, dass Done mit seiner Brigitte bis heute – wenn sie nicht gerade auf Reisen sind – bei Heim- und Auswärtsspielen mit dabei sind und dabei die dritte Halbzeit, das Einkehren, nicht vergessen. Der FVN hofft, dass dies noch lange so bleibt. Als kleines Dankeschön besuchten aktuelle und ehemalige Vorstände den Ehrenvorstand bei der Feier im Sportheim, um ihm zu gratulieren und für die geleistete Arbeit Danke zu sagen. Hierbei würdigte FVN-Vorstand Nobert Selg seine Verdienste und wünschte ihm für die Zukunft viel Gesundheit und Alles Gute, so dass er noch lange unter den FVN`ler sein kann.