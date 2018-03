Anonymer Künstler mit bedeutendem Werk

Gut vorbereitet für die Kunstfahrt zu der Ausstellung „Der Meister von Meßkirch – Katholische Pracht in der Reformationszeit“ in der Staatsgalerie in Stuttgart entließ die Kunsthistorikerin Barbara Honecker am Donnerstagabend ein interessiertes Publikum. Eine Fülle neuer Erkenntnisse erhielten bei der gemeinsamen Veranstaltung von Kunstkreis Riedlingen und Volkshochschule Donau-Bussen nicht nur die Reisenden, sondern alle, die dem bebilderten Vortrag folgten.

„Es ist eine historische Ausstellung“, stimmte die Referentin die Zuhörer ein. Sie nannte sie mit ihren 186 Werken sehr beeindruckend, ermöglicht durch viele Leihgeber aus elf Ländern, die den Bestand der Staatsgalerie ergänzen, abgerundet durch die Präsentation von Büchern, wie der Meßkircher Chronik, aber auch Bibeln und sogar Streitschriften, schließlich wird auch die Reformation in der Ausstellung bedacht.

Bevor sie auf einzelne Werke einging, erläuterte Barbara Honecker die verschiedenen Arten von Flügelaltären mit bis zu annähernd 60 Bildern. Einige Flügel waren nur sonntags oder gar nur an Festtagen zu sehen. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht der Meßkircher Altar. Vieles sei zusammengetragen worden, um einen Gesamteindruck der Stadtkirche zu erreichen, mit dem der Meister von Meßkirch von Gottfried Werner Graf von Zimmern beauftragt wurde. Als idealen Raum für die Präsentation erachtete sie den Säulensaal der Staatsgalerie mit seinen drei Schiffen, der Kirche nachempfunden. Die Ausstattung wurde bei ihrer Spätbarockisierung in den Jahren 1770 bis 1773 ausgeräumt. Die Referentin zeigte sich sicher, dass der anonyme Künstler, den man nach diesem bedeutenden Werk benannte, Vorbilder hatte. Sie führte Lukas Cranach den Älteren an, aber auch Albrecht Dürer, dessen Grafiken er sicher kannte, wenn er auch kein Zeitgenosse war. Es gebe Kunstwerke, die man ihm zuschreibe, aber keine Nachweise, wo er gelebt und gearbeitet hat, keine Auftrags- oder Steuerbescheide. „Entweder wurden sie zerstört oder noch nicht gefunden“. Man wisse, dass er sich von der Ulmer Schule habe anregen lassen.

Der Meister von Meßkirch hatte Auftraggeber. Die ersten, die bekannt sind, waren die „Ritter von Bubenhofen“, denen bis 1516 die Burg Falkenstein gehörte. Nachdem das Geschlecht ausgestorben war, wurde sie von der Familie von Zimmern gekauft. „Die heilige Dreifaltigkeit“ mit Stifterfamilie als eines der frühesten ihm zugeschriebenen Werke sei in Kassel und nicht nach Stuttgart ausgeliehen worden. „Das ist sehr bedauerlich“. Hier handle es sich um ein Epitaph und war – vielleicht – für Bebenhausen bestimmt. Was sie fasziniere, so Honecker, dass in seinen Werken schon sehr viel Kenntnis der Renaissance stecke. Er habe sie verarbeitet, sei aber doch noch in den Konventionen des Mittelalters gesteckt, „weil es seine Auftraggeber wollten“.

Barbara Honecker geht davon aus, dass der Erwerb des Wildensteiner Altars aus dem Hause Fürstenberg im Jahr 2012 für die Staatsgalerie Ideengeber für die jetzige Präsentation war.

Kunst ist immer auch eine Demonstration der Macht, erläuterte die Kunsthistorikerin. Der Meister von Meßkirch zeige die altgläubige, also die katholische Üppigkeit, Freude, auch Lebensfreude zur Zeit der Reformation. Dem entgegen steht der „Gothaer Altar“ von Heinrich Füllmaurer als „Überraschung“ der Ausstellung, wie sich Barbara Honecker ausdrückte. Herzog Ulrich von Württemberg, dem Protestantismus zugetan, hat ihn in Auftrag gegeben. Er hat 86 Flügel und sei „eine wirklich sensationelle Darstellung“, die nach vielen Jahrhunderten an den Ort zurückgekommen sei, wofür er geschaffen wurde, das Stuttgarter Schloss. Er spiegelt als reformatorisches Kunstwerk die konfessionellen Auseinandersetzungen jener Zeit wieder.

Werke bei Riedlingen

Dass die Riedlinger ganz in der Nähe Werke des Meister von Meßkirch betrachten können, sagte in ihrer Einführung Kunstkreis-Vorstandsmitglied Waltraut Jerger, nämlich das Sigmaringer Hausaltärchen der fürstlich hohenzollerischen Sammlungen, für die er die Malereien gemacht hat, und Wandmalereien in der Klosterkirche von Heiligkreuztal, in Auftrag gegeben von der bedeutenden Äbtissin Veronika von Rietheim.