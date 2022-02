Anmeldung für „Kuttla auf dr Gass“ Anmeldung für „Kuttla auf dr Gass“

Pandemiebedingt erleben die Narren wieder eine Fasnet mit vielen Einschränkungen. Für die Narrenzunft Gole ist es deshalb wichtig, mit ihren Aktivitäten den Narren möglichst viel Fasnet zu bieten.

Auf den traditionellen Höhepunkt an der Fasnet, das Froschkuttelnessen, werden die Narren-Gourmets nicht gänzlich verzichten müssen. Am Fasnetsdienstag findet auf dem Platz vor dem Kaplaneihaus ein Kuttelnessen der besonderen Art statt. Die Narrenzunft veranstaltet eine „Historische Homage“ im Freien. Es wird Kutteln im Keramikbecher geben, auch auf ihr gewohntes Viertele werden die Kuttelnesser nicht verzichten müssen. Es ist ein „Rundgang“ durch sämtliche Lokalitäten, in denen das Kuttelnessen bisher stattfand geplant, begleitet von Vorträgen, die seinerzeit in der jeweiligen Lokalität gehalten wurden.

Weil es sich bei dieser Veranstaltung um eine einmalige Besonderheit handelt, hat die Narrenzunft als Erinnerungsstücke extra Keramikbecher fertigen lassen und einen sehr dekorativen „Abstandsstock“, mit dessen Hilfe die Narren immer den nötigen Abstand wahren können. Und damit alles sicher abläuft, erhält auch jeder Teilnehmer einen Mund- Nasenschutz mit Goleemblem.

Aufgrund der aktuellen Vorgaben, ist die Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung über die Homepage der Narrenzunft Gole www.gole.de, unter Termine, „Kuttla auf dr Gass“ möglich. Aus organisatorischen Gründen soll die Anmeldung möglichst bis Mittwoch, 23. Februar, erfolgen. Wegen der Zugangskontrollen sollen die Teilnehmer bitte zeitig erscheinen.