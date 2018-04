Anmelden zum SZ-Maibaum-Wettbewerb

Auch in diesem Jahr will es die Schwäbische Zeitung wissen: Wer hat den schönsten Maibaum im SZ-Land Riedlingens, von Ittenhausen bis zum Federsee, von Zwiefalten bis Ertingen? Wer sich der Prämierung stellt, kann attraktive Preise gewinnen. Eine Anmeldung ist noch bis Sonntag möglich.

Bereits seit 17 Jahren werden im Verbreitungsgebiet der Schwäbischen Zeitung die Maibäume von einer Jury prämiert. Im vergangenen Jahr haben Dieterskirch, Riedlingen und Ödenahlen die ersten drei Plätze belegt. Dafür müssen die drei Siegerbäume in diesem Jahr eine „Ehrenrunde“ drehen und machen damit das Siegertreppchen frei für andere Teilnehmer. Wieder sind alle Vereine aufgerufen, sich an der Aktion zu beteiligen. Der Anmeldecoupon ist in der heutigen Ausgabe der Zeitung zu finden.

Sponsoren des Wettbewerbs sind neben der Schwäbischen Zeitung auch die Volksbank-Raiffeisenbank Riedlingen und Zwiefalter Klosterbräu. Zu gewinnen gibt es Geldpreise und Getränkegutscheine und beim Maibaumvesper der Schwäbischen Zeitung in der Brauereigaststätte in Zwiefalten werden die Sieger dann gemeinsam gefeiert. Für alle Interessierten bietet Peter Baader eine Führung durch die Brauerei an.

Als Kriterien fallen besonders ins Gewicht: der erste Eindruck, stimmige Proportionen, schöner, ebenmäßiger Stamm, Anzahl der Kränze und Girlanden (sauber gearbeitete Kränze oder Girlanden werden besser bewertet), Anzahl der Symbole am Baum. Für Besonderheiten, wie Veranstaltungen unterm Maibaum oder Beiwerk, gibt es Sonderpunkte.