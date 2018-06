Angeklagter hat nach wie vor eine „weiße Weste“

Als nicht haltbar haben sich die Vorwürfe gegen einen 35-jährigen Riedlinger erwiesen, der wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Riedlinger Amtsgericht stand. Die angebliche Kneipenschlägerei reduzierte sich im Laufe des Verfahrens zum Handgemenge. Richter Ralph Ettwein stellte das Verfahren gegen den Angeklagten denn auch vorläufig ein.

Die Anklageschrift klang noch vergleichsweise dramatisch. Demnach sei der 35-jährige Bäcker, der in der Nacht zum 23. August in einer Riedlinger Kneipe feierte, wiederholt durch Geschrei aufgefallen. Als ihn die Kellnerin daraufhin zurechtwies, sei die Situation eskaliert: Den Angeklagten habe die Wut gepackt – und er habe zu einer leeren Pilsflasche hinter dem Tresen gegriffen. Zwar habe das Wurfgeschoss die Kellnerin verfehlt, aber als die Flasche zerbarst, wurde die junge Frau von einem Glassplitter getroffen. Das habe zu einer „blutenden Schnittverletzung am linken Handgelenk“ geführt, verlas Staatsanwalt Matthias Seitz die Anklageschrift.

Der Angeklagte selbst schien den Abend ganz anders erlebt zu haben. „Die Atmosphäre war nicht schlecht“, schilderte er seine Sicht der Dinge. Zwar habe er „allgemein eine lautere Stimme“, sei aber keineswegs aggressiv gewesen. Auch die Flasche sei lediglich Richtung Kellnerin „herunterfallen“ und am Spülbecken zersplittert. „Da war absolut keine Beabsichtigung dahinter, sie zu treffen.“ Auch eine weitere Kellnerin, die in das anschließende Gerangel geriet, wollte der Angeklagte nur unabsichtlich getroffen haben. „Also alles ein großes Versehen?“, hakte Richter Ettwein mit skeptischem Unterton nach. Der Angeklagte beharrte indes auf seiner Aussage.

Alles „nicht so schlimm“

Auch die drei geladenen Zeugen schienen den Mann eher entlasten zu wollen. Ein Stammgast, der gegenüber der Polizei noch angegeben hatte, ebenfalls etwas von der geworfenen Flasche abbekommen zu haben, räumte ein, eigentlich „nichts Genaues gesehen“ zu haben. Eine der beiden Kellnerinnen betonte, der Angeklagte habe sie nur „im Eifer des Gefechts“ mit dem Handrücken geschlagen: „Das war kein gezielter Schlag.“

Und selbst ihre frühere Kollegin, die von dem Abend immerhin eine Schnittwunde davongetragen hatte, war sich über den genauen Ablauf nicht mehr ganz so sicher. Fiel die Flasche oder wurde sie mit Wucht geschubst? „Das war glaub schon mit Absicht, keine Ahnung.“ Der Gast sei zwar aggressiv gewesen und habe sie als „Null“ beleidigt. Die Wunde selbst beschrieb die 24-Jährige aber als „nicht so schlimm“. Deshalb habe sie auch keine Anzeige erstattet.

Ganz so einfach wollte es Staatsanwalt Seitz dem Angeklagten aber nicht machen. „Niemand unterstellt Ihnen, dass Sie jemanden verletzen wollten“, wandte er sich an den Mann. „Aber so ehrenhaft haben Sie sich nicht verhalten, das haben Sie ja jetzt gehört.“ „Sie haben da auch was falsch gemacht, da kommt von Ihnen ein bisschen wenig rüber“, gab auch Richter Ettwein dem Angeklagten zu verstehen, dass er für eine Einstellung des Verfahrens noch zu wenig Einsicht zeige.

Spende als Auflage

Erst nach Beratung mit seinem Verteidiger Robert Egle schien der Mann seine Fehler einzuräumen. Da er noch ein unbeschriebenes Blatt ohne Vorstrafen sei, so Ettwein, könne er das Verfahren gegen ihn vorläufig einstellen. Allerdings mit der Auflage, 250 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zu spenden.

Sei die Zahlung erfolgt, erklärte der Richter dem Angeklagten, „wird das Verfahren endgültig eingestellt und Sie haben dann auch weiterhin eine weiße Weste“.