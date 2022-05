Angebot für zwei VHS-Kurse

Die Außenstelle Altheim der Volkshochschule Riedlingen bietet zwei weitere Kurse an. Eine Führung am Bruder-Klaus-Visionenenweg in Heiligkreuztal am Mittwoch, den 11. Mai, von 17.30 bis 19 Uhr. Der Bildungsleiter der Stefanus-Gemeinschaft, Dr. Stephan Fuchs , erklärt in einer etwa einstündigen Führung die 16 Stationen des Visionenweges. Die Teilnahme kostet vier Euro. Der andere Kurs beschäftigt sich mit der digitalen Steuererklärung und findet am Dienstag, den 17. Mai von 19.30 bis 21 Uhr statt. Simone Dobeschinksi vom Finanzamt Biberach erklärt den Teilnehmenden, wie sie ihre Steuererklärungen über die Online-Plattform „Elster“ abgeben können. Dieser Kurs kostet zehn Euro. Anmelden können sich Interessiert unter der Telefonnummer 07371/933010 oder im Internet auf www.vhs-donau-bussen.de