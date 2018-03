An der gleichen Schule ist er nur wenige Tage

Marcello ist ein echtes Zirkuskind. Der Zehnjährige zieht mit seiner Familie im „Zirkus Montana“ durch die Lande. Gestern noch Wurmlingen bei Tuttlingen, heute Riedlingen. Und Marcello tritt auch in der Manage auf – als Clown. Das ist für ihn ganz normal. So normal, wie es für ihn ist, alle paar Tage die Schule zu wechseln. Denn in Deutschland herrscht Schulpflicht. Das gilt auch für Zirkuskinder.

Derzeit macht der Zirkus in Riedlingen Station. Seit Donnerstag ist er da, am Sonntag ist die letzte Vorstellung. Während seiner Zeit in Riedlingen besucht der 10-Jährige die vierte Klasse in der Joseph-Christian-Schule. „Es ist schon ganz schön schwer, sagt er. „Da findet man keine Freunde. Kaum dass ich mir den Namen gemerkt habe, geht es weiter“, sagt er. Der Lernstoff ändert sich, wenn er in eine andere Schule kommt, weil jeder gerade an einem anderen Thema arbeitet. An kontinuierliches Lernen am gleichen Stoff ist das kaum zu denken. Und ob er denn mit Kindern vor Ort spielen könne? „Am Nachmittag vor den Auftritten“, sagt Marcello. „Aber erst wenn du mit der Hausaufgabe fertig bist“, wirft ein Junge aus der gleichen Klassenstufe ein. „Klar, erst nach den Hausaufgaben“, sagt Marcello und grinst ganz breit.

Die Schule am Vormittag ist für ihn Alltag, wie für alle Kinder. Doch am frühen Abend zu den Vorstellungen taucht er ein in seine Welt. In die Zirkuswelt. Das ist Zirkusatmosphäre pur. Die Sterne am Zeltdach. Die Stoffe, die im Scheinwerferlicht glitzern und blinken. Der Popcorndurft in der Luft. Die Männer in der Manege, mit ihren blauen Uniformen und Goldbändern. Und wenn der Trommelwirbel startet und die Show beginnt, ist Marcello mittendrin. Als kleiner Clown tritt während der gesamten Show zwischen den verschiedenen Nummern auf.

Der „Zirkus Montana“ verzichtet auf die großen Nervenkitzel-Nummern. Es gibt keine Raubtiere, die den Dompteur fressen könnten. Oder Hochseilakte unter der Zirkuskuppel, die den Atem stocken lassen. Stattdessen setzt der Zirkus auf viele Akrobatiknummern, auf Jonglage und auf Tierdressuren. Da watscheln kleine Enten durch die Manage und sausen eine Rutsche herunter. Die Ziegen ersteigen Leitern oder wippen gemeinsam. Eine Rasselbande kleiner Ponys sausen durch die Manege. Noble Pferde - mit Federn geschmückt - und echte Kamele drehen im Gleichklang Pirouetten und das Lama zeigt seine Sprungkraft, beim Überspringen der liegenden Kamele.

Beeindruckend die Kraft, die Körperspannung und die Beweglichkeit der Akrobatinnen des Zirkus‘. Wo „Normalmensch“ längst mit etlichen Knochenbrüchen ins Krankenhaus gebracht werden müssen, zeigen die jungen Damen am Seil hängend oder am Trapez noch ihr schönstes Lächeln. Besonders beeindruckend die Feuershow, bei der im dunklen Zirkuszelt die Feuerfackeln und –geräte jongliert und Feuerfontänen gespuckt wurden.

Marcello ist mit seinem Cousin für die lustigen Moment während der Vorstellung zuständig. Er ist der kleine Clown im grünen Frack, mit riesiger Brille und roten Punkten im Gesicht. Die Kinder in der Manage lachen sich schepps, wenn er dem großen Clown die Hose herunter zieht, mit seinem falschen Tränen die ersten Zirkusränge nass spritzt oder hinten aus dem zusammengebrochenen Zirkustaxi (eine „Ente“ - „ein Ziehdroen – vorne zieht er, hinten dröhnt er“) raus kullert und in die Manege rollt. Und bei all dem sitzt Marcellos Vater am Keyboard und macht die passende Musik live dazu.

Frage an Marcello, warum er denn Clown sei? „Ich habe ihn ausgesucht“, antwortet da sein Cousin für ihn, der 25-jährige Norman Spärlich. „Wir machen eh alles zusammmen“. Norman Spärlich ist sein Partner als großer Clown. Er ist Feuerschlucker und auch Diabolo-Jongleur. Auch er ist ein echtes Zirkuskind, wurde sogar in der Manege getauft und hat an einer Artistenschule in Berlin gelernt. Die Gags für den Zirkus haben sich die beiden selbst ausgedacht oder erweitert. Und sind ganz zufrieden damit: „Die Kinder finden es lustig, oder?“

Heute hier, morgen dort… - dieses Leben will Marcello auch später als Erwachsener weiterhinführen. Obwohl er dann an keinem Ort feste Wurzeln schlagen kann. Obwohl er keine Freunde am Ort finden kann. Seine Familie ist die Zirkusfamilie. „Ich will im Zirkus bleiben“, sagt er und weiß auch schon als was: Er will Handstand-Akrobat werden.

Kasten: Beim der gestrigen Verlosung haben gewonnen: Melanie Remensperger, Riedlingen; Karl-Heinz Maier, Andelfingen; Monika Vidacovich, Zwiefalten; Ursula Mitschke, Riedlingen; Gerhard Blank, Bad Buchau. Herzlichen Glückwunsch! Für alle, die bei unserem Gewinnspiel nicht zum Zuge kamen, gibt es noch Karten an der Tageskasse. Der Zirkus gastiert heute noch um 15 und 18 Uhr sowie morgen um 15 Uhr in Riedlingen.