Amt sucht nach Müllsündern im Naturschutzgebiet

Auf den ersten Blick ist es für den Spaziergänger kaum mehr erkennbar, für den Experten schon: Im Naturschutzgebiet Ofenwisch hinter den TSV-Sportplätzen ist der Altarm der Donau, eine Eintiefung, mit Boden und auch mit Baumüll aufgefüllt worden. An anderer Stelle ist Schnittgut abgelagert worden. Das Landratsamt sucht nun nach den Verursachern.

Im Altarm der Donau sei Altgras, Mist und Bauschutt abgeladen worden, so Bernd Schwarzendorfer, Pressesprecher des Landratsamts. An anderer Stelle wurde Schnittgras abgelagert. Die Säfte hatten sich in einem kleinen „See“ gesammelt. Zunächst war davon ausgegangen worden, dass dort jemand Gülle abgelassen habe. Dies hat sich allerdings nicht bestätigt.

Aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung über den BUND Riedlingen ist das Landratsamt Biberach von dem Vorgang informiert worden. Bereits am nächsten Tag haben Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde die Situation vor Ort begutachtet.

Diese Ablagerungen stellen ein Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz dar. Daher hat das Landratsamt Biberach hat nun die vier Eigentümer der Flächen gebeten, eine Stellungnahme zum Vorgang abzugeben, um möglichst den Verursacher zu finden. Den die Flächen sind auch weiter verpachtet. Weil die Verpachtung zum Teil auch das Regierungspräsidium erfolgte, ist dies ebenfalls informiert.

Derzeit sind die Ablagerungen noch an Ort und Stelle, denn sie richten für die Umwelt keinen akuten Schaden an. „Es ist keine Gefahr im Verzug“, sagt Schwarzendorfer. Daher kann mit der Entsorgung gewartet werden, bis möglicherweise der Verursacher ermittelt werden kann.