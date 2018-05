Am Tag des Wanderns geht’s zur Donaurenaturierung

In diesem Jahr liegt der 14. Mai , der Tag des Wanderns, erstmals an einem Werktag. Deswegen informieren dieses Mal auch viele Unternehmen und Schulen bundesweit mit Veranstaltungen über die Vielfalt des Wanderns. Die Riedlinger Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins bietet eine Exkursion entlang der Donaurenaturierung zwischen Hundersingen und Binzwangen.

Im Bereich Riedlingen hat sich der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Riedlingen etwas ganz Besonderes zum Tag des Wanderns einfallen lassen: Zu einer erdgeschichtlich-naturkundlich interessanten Exkursion entlang der Donaurenaturierung zwischen Hundersingen und Binzwangen (HuBi) finden sich die Interessierten am 14. Mai, um 13.30 Uhr am Sportgelände in Binzwangen ein. Von hier führt der Gewässerführer Helmut Emrich die angemeldeten Teilnehmer entlang der Donau, die in diesem Bereich auf etwa 2,7 Kilometern Länge in ein neues Flussbett verlegt wurde. Dabei wird die Dynamik des Wassers gezeigt und welche Auswirkungen es haben kann, wenn die Natur sich selbst überlassen bleibt. Die Strecke ist etwa 5,5 Kilometer lang, die Wanderung dauert bis maximal 17 Uhr.

Alle Teilnehmer der Aktionen zum Tag des Wanderns bekommen vom Deutschen Wanderverband einen Pin mit dem bunten Logo sowie ein Heftchen mit Informationen, Gewinnspielen und Rabatt-Aktionen. Um ein Zeichen gegen das zunehmende Insektensterben in Deutschland zu setzen, verteilt der Wanderverband außerdem Samenkugeln für vielfältige Wildblumenwiesen. Außerdem wichtig: Alle Wanderungen zum Tag des Wanderns zählen – unabhängig davon, ob sie von Mitgliedsvereinen des Deutschen Wanderverbandes angeboten werden oder nicht – für das Deutsche Wanderabzeichen. Eigens zum Tag des Wanderns hat der Deutsche Wanderverband auch eine Internet-Seite eingerichtet. Auf www.tag-des-wanderns.de finden Interessierte alle Veranstaltungen in ihrer Region auf einer interaktiven Karte.

Initiiert hat den Tag des Wanderns vor zwei Jahren der Deutsche Wanderverband. Dessen Präsident, Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß, rechnet in allen 16 Bundesländern mit einer Fülle von Veranstaltungen. „Weil der Tag an einem Werktag liegt, wird es außerdem viele Kooperationen mit Unternehmen geben, etwa Infostände unserer Vereine mit Wanderberatungen beim Einzelhandel oder in Sparkassenfilialen“, so der DWV-Präsident. Passend zum DWV-Jahresschwerpunkt werde zudem das Thema „Regionaler Genuss“ vielerorts eine Rolle spielen, etwa während kulinarischen Wanderungen. Auch kleine Wegemarkierungskurse, Schul- und Gesundheitswanderungen sowie Naturschutzaktionen werde es wieder geben. Schirmherrin des diesjährigen Tages des Wanderns ist die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer. Auch sie schätzt eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der Deutschen sehr. „Wandern verbindet das Naturerlebnis mit gesunder Bewegung und Genuss!“, so Dreyer.