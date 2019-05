Am Samstag ertönt Startschuss zum 20. Mal

Der Riedlinger Stadtlauf feiert am 11. Mai ein kleines Jubiläum, denn zum 20. Mal treffen sich die Laufbegeisterten aus der Region zu diesem Event in Riedlingens Stadtmitte.

Der erste Startschuss fällt um 13 Uhr. Er gilt den Schülerläufen der Kinder und Jugendlichen U10 bis U16, die eine Runde über 1,25 Kilometer zu bewältigen haben. Es folgt um 13.45 Uhr der Jugendlauf (U18 bis U20) zusammen mit dem Jedermannslauf über vier Runden, also genau fünf Kilometer. Um 14.30 Uhr werden die Bambini (bis sieben Jahre) ins Rennen über rund 300 Meter geschickt. Direkt im Anschluss an den Bambinilauf finden dann um 14.45 Uhr die Siegerehrungen für die Bambini, Kinder und Jugendlichen statt.

Als Höhepunkt der Veranstaltung folgt um 15.30 Uhr der Startschuss zum Hauptlauf über acht Runden, also zehn Kilometer. Die Runde über 1,25 Kilometer ist exakt vermessen. Die zehn Kilometer-Strecke wurde damit von den Verbänden als bestenlistenfähig anerkannt, das heißt, die Ergebnisse können bei entsprechender Leistung Eingang in die württembergische oder deutsche Bestenliste finden.

Im Zehnkilometer-Lauf werden nicht allein nur die schnellen Männer und Frauen an der Spitze des Rennens gewertet, sondern jeder hat die Chance einen Podestplatz zu bekommen. Es kommen die Altersklassen 20 bis 29 Jahre in die Wertung und dann ab 30 Jahren in fünf Jahreschritten. Außer einer Urkunde gibt es für die drei Erstplatzierten in allen Altersklassen auch Preise.

Breitensport aktivieren

Der Veranstalter hofft, dass außer den Spitzenläufern dieses Mal auch wieder der Breitensport stärker zur Geltung kommt. Seit Januar trainieren etwa 30 Hobbyläufer, zum Teil auch Laufanfänger, in der SZ-Laufgruppe unter Anleitung von TSV-Trainern für die zehn Kilometerdistanz beim Stadtlauf. Respekt gelte allen Hobbyläufern, die die zehn Kilometer laufen, so der Verein.

Außerdem gibt es unabhängig von den Altersklassen auch eine Mannschaftswertung im Hauptlauf. Hier bilden automatisch die drei Besten eines Vereines beziehungsweise die drei Nächstbesten eine Mannschaft.

Jedermannslauf

Wer lieber kürzere Strecken läuft, hat die Gelegenheit im Jedermannslauf über fünf Kilometer an den Start zu gehen. Die Wertung erfolgt getrennt nach Frauen und Männern ohne Berücksichtigung von Altersklassen. Im selben Lauf startet gleichzeitig auch die Jugend U18 und U20.

Betriebsmannschaften

Bewährt hat sich seit dem vergangenem Jahr die Ausschreibung für Betriebsmannschaften. Es zeichnet sich dieses Jahr ebenfalls ein großes Interesse ab. Die Teilnehmer der Betriebe laufen im Jedermannslauf. Die Auswertung für die Betriebsmannschaften geschieht nach folgender Regel: Die Zeiten der drei Besten beziehungsweise Nächstbesten eines Betriebes ohne Berücksichtigung männlich oder weiblich werden addiert. Die Platzierung der Betriebsmannschaften ergibt sich somit aus der jeweiligen Zeitsumme.

Wie jedes Jahr erhofft sich der Verein auch wieder eine große Beteiligung der Riedlinger Schulen. Hier gibt es außer der offiziellen Altersklassenwertung des Stadtlaufes eine Mannschaftswertung, in welcher die Schulen gegeneinander antreten. Jede Mannschaft bildet sich aus sieben Schülerinnen oder Schülern nach ihrer Platzierung in der jeweiligen Altersklasse. Dabei laufen die Kinder U10 und U12 sowie die Jugendlichen U14 bis U16 in den Schülerläufen über eine Runde. Die Jugendlichen U18 bis U20 laufen vier Runden, also fünf Kilometer.

Runde durch die Stadt

Start und Ziel für alle Läufe befinden sich auf dem Marktplatz. Vorbei am Rathaus geht es dann in die Kirchstraße, dann rechts ab in den Krankenhausweg, über die Adolf-Gröber- Straße in die Hospitalstraße und wieder zur Kirchstraße, dann rechts ab in die Grabenstraße und über die Spitalbrücke durchs Törle wieder zur Lange Straße und zum Marktplatz. Der Höhenunterschied von sechs Metern für eine 1,25 Kilometer lange Runde ist wohl für jeden einigermaßen geübten Hobbyläufer kein Problem.

Meldeschluss, Parkmöglichkeiten, Infos

Meldeschluss für alle Läufe ist am Donnerstag, 9. Mai.

Kurzentschlossene können sich jedoch noch bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start bei der Startnummernausgabe am Rathaus gegen eine kleine Zusatzgebühr anmelden.

Meldeschluss für die Schulen ist bereits am Dienstag, 7. Mai. Die Schüler, welche für Schulmannschaften starten, melden sich bei ihren Klassenlehrern und nicht auf dem Meldeportal des TSV Riedlingen.

Während der Veranstaltung ist die Innenstadt um die Laufstrecke abgesperrt. In diesem Bereich stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Stadthallenparkplatz, am Steinbruch an der Zwiefalter Straße und im Parkhaus an der Gammertinger Straße. Startnummernausgabe ist ab 11 Uhr beim Rathaus. Dort muss auch die Startgebühr für Nachmelder bezahlt werden: Hauptlauf 10 Euro, Jedermannslauf 5 Euro. Gebühr für Schüler- und Jugendläufe beträgt 3 Euro.

Weitere Infos gibt es in den Ausschreibungen oder auf www.stadtlauf.tsv-riedlingen.com. Flyer liegen im Rathaus, bei der Kreissparkasse, bei der Schwäbischen Zeitung und in verschiedenen Riedlinger Geschäften aus. Auskunft gibt es auch unter stadtlauf@tsv-riedlingen.com oder Tel. 07371/3576.