Am Freitag ist Schnäppchenmarkt in Riedlingen

Viele Einzelhändler in Riedlingen bieten am heutigen Freitag von 9 bis 19 Uhr in ihren Geschäften und Auslagen Preisrabatte von bis zu 70 Prozent auf ihre Waren und Dienstleistungen. Dann findet nämlich der jährliche Schnäppchenmarkt statt, den der Riedlinger Handels- und Gewerbeverband (RHG) organisiert.

Der RHG verkauft auch Einkaufsgutscheine für die teilnehmenden Mitgliedsunternehmen. Parallel hat der Wochenmarkt von 10 Uhr bis in die Abendstunden geöffnet.