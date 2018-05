Am Ende des Realschul-Projektes funktionieren alle WortUhren

Für einen Samstag herrscht an diesem Tag ein ungewöhnliches Treiben in der Geschwister Scholl-Realschule in Riedlingen. Und nicht nur jugendliche Schüler und Schülerinnen wuseln in drei Räumen mit geöffneten Türen umher, doppelt so viel Erwachsene drücken die Schulbank. Zur verkehrten Welt gehört auch, dass es die Jugendlichen sind, die den Frauen und Männern zur Hand gehen und sogar bei Lehrern in die Rolle der Wissen und Können Vermittelnden schlüpfen. Es wird gebogen und gelötet, gebohrt, geklebt und geschraubt, um am späten Nachmittag das begehrte Objekt mit nach Hause nehmen zu können: die WortUhr.

Wie berichtet, hat Techniklehrer Tamer Berber das Projekt mit zwölf Schülerinnen und Schülern verschiedener Klassenstufen gestartet, die sich nicht nur selber eine Uhr bauen durften, sondern ihr erworbenes Know-how in drei Workshops an Erwachsene weitergeben dürfen. Berber lobt am dritten Samstag das Durchhaltevermögen der Jugendlichen, die den Erwachsenen mehr oder minder viel Hilfestellung geben müssen. „Am Ende des Tages funktionieren alle Uhren“, freut sich Tamer Berber.

Freude herrscht auch bei den Jungen und Mädchen. So bestätigt Jan, dass es Spaß macht, den „Leuten zu zeigen, was wir können“, beim Löten zum Beispiel. Gut empfindet er es auch, wenn dies bei Lehrern geschieht, die ansonsten ihnen was beibringen. Dass Schüler in die Expertenrolle schlüpfen, das müsste man häufiger machen, sagt Simone Mazurek, die an der Riedlinger Realschule mehrere Fächer unterrichtet und sich ebenfalls eine WortUhr zusammenbaut. Sie zollt den Schülern zudem Respekt, dass sie drei Samstage in die Workshops investiert haben. Am Projekt gefällt ihr zudem, dass man selber viel Spaß hat und zudem eine Menge neuer Leute trifft.

Dazu gehören auch Angelika Aierstock, Hans Andrä, Susanne und Petra Mayer, die eigens aus Ulm nach Riedlingen gekommen sind. Ihre Nichte besucht die Geschwister Scholl-Realschule in Riedlingen und hat sie auf das Projekt aufmerksam gemacht. „Richtig toll, was sich die Jungen und Mädels zutrauen“, finden sie. Wie vor der ersten Schulstunde sei sie aufgeregt gewesen, gesteht eine der Damen und ist mit allen anderen Teilnehmern gespannt auf das fertige Produkt am Abend.