Altheimer Grundschulkinder packen Weihnachtspäckchen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bereits zum siebten Mal in Folge beteiligte sich die Grundschule an der Aktion „Kinder helfen Kindern – der Weihnachtspäckchenkonvoi von Round Table“ “ für benachteiligte Kinder in Südosteuropa.

Eltern und Kinder brachten sehr großzügig Spielsachen, Süßigkeiten, Kinderkleidung, Hefte, Stifte, Malbücher und Ähnliches mit in die Schule. Die Logopädie Anliker spendete Hygieneartikel, die jedem Päckchen beigelegt werden konnten. Herzlichen Dank dafür. Sorgfältig wurden die Spenden von Müttern vorsortiert. Die Kinder der dritten und vierten Klasse konnten mit Unterstützung einiger Mütter, Lehrerinnen und Praktikanten 76 Päckchen füllen und eifrig mit weihnachtlichem Papier verpacken. Nicht fehlen durften die von den Kindern der ersten und zweiten Klasse liebevoll gestalteten Weihnachtskarten, die ebenfalls in die Päckchen gelegt wurden.

Es ist jedes Jahr eine wertvolle Erfahrung für unsere Kinder, bewusst einen Teil unseres Überflusses abzugeben und damit benachteiligten Kindern eine Freude zu machen.

Herzlichen Dank allen Spendern und bereitwilligen Helfern.

Die Päckchen werden nun an den Round Table Biberach übergeben. Ehrenamtliche Helfer machen sich im November nun mit Transportern und ca. 150 000 Päckchen auf den Weg nach Rumänien, Moldawien und in die Ukraine, um in Schulen, Kindergärten, Waisenhäusern, Krankenhäusern und Behinderteneinrichtungen persönlich ein Weihnachtsgeschenk zu überreichen.