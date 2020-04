Alltagsmaske selbst herstellen? Unsere Redakteurin hat’s Schritt für Schritt ausprobiert

In der Corona-Krise dürfen Hotels nur noch Geschäftsreisende aufnehmen – aber kaum jemand kommt. Die Hoteliers in Ravensburg sind in Sorge um ihr Geschäft, auch über die akute Krise hinaus. Für diesen Sommer war ein Hotelboom erwartet worden – auch diese Eröffnungspläne leiden unter Corona.

Ein bis zwei Gäste pro Woche hat Manfred Rimpp, Besitzer des Hotels Obertor, dieser Tage. Alle acht Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Bitter sei, dass Umsatzbringer wie regionale Messen und möglicherweise auch das Rutenfest ausfallen.