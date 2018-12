Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verlesen

Anlässlich des „Tages der Menschenrechte“ hat am Wochenmarkt in Riedlingen eine Kundgebung mit Live-Musik und einer Verlesung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte stattgefunden. Hintergrund: Vor 70 Jahren, am 10. Dezember 1948, hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ beschlossen.

Nach zwei Jahren schwierigen Verhandlungen fanden die UN damals eine breite Zustimmung der Mitgliedsstaaten für diese Erklärung. Sie sollten für die Menschen auf der ganzen Welt zum Wegweiser und Leitbild beim Kampf um ein menschenwürdiges Leben ohne Angst werden.

Doch wie sieht es heute nach 70 Jahren aus? „Wir sind alle mehr denn je dazu aufgerufen sich für die Einhaltung der Menschenrechte einzusetzen und einen geschwisterlichen, solidarischen Umgang einzufordern“, erklärte die Initiatorin Christa Zöllner-Haberbosch. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von der Band „A Wild Bunch“. In ihren eigenen Songs nehmen sie auch Stellung gegen Rassismus und Diskriminierung.

Im Wechsel wurden die 30 Artikel der Menschenrechtserkärung von Mechthild Zimmermann, Andreas Walz und Christa Zöllner-Haberbosch vorgetragen. Hierbei wurde deutlich, wie bedeutungsvoll derzeit das Recht auf Asyl, das Verbot der Diskriminierung, aber auch das Recht auf Bildung seien.