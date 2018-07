Alkoholisierte 15-Jährige schanzt über Kuppe

Eine alkoholisierte 15-Jährige hat am Dienstagabend das Auto eines Bekannten zu Schrott gefahren. Bei Fahrübungen habe sie wohl Gas- und Bremspedal verwechselt und schanzte über eine Kuppe. Alle vier Insassen wurden dabei verletzt.

Laut Deutscher Presseagentur hat am Dienstag gegen 20.40 Uhr eine 15-Jährige mit dem Auto eines Bekannten auf einem Feldweg in Riedlingen Fahrversuche unternommen. Hierbei verwechselte sie vermutlich aufgrund ihrer Unerfahrenheit und Alkoholisierung das Gas- mit dem Bremspedal. Dadurch fuhr sie mit überhöhter Geschwindigkeit über eine Kuppe, wodurch das Auto abhob. Es durchbrach daraufhin einen Zaun, schanzte über eine niedrige Mauer und überschlug sich. Anschließend durchbrach das Fahrzeug einen weiteren Zaun, prallte gegen einen Stein und ein Verkehrsschild. Nachdem das Auto auf dem Dach liegen blieb, konnten sich die vier Insassen selbst aus dem Fahrzeug befreien. Eine Person wurde schwer verletzt und musste im Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Die drei anderen Insassen konnten nach ambulanter Behandlung nach Hause entlassen werden. Die Fahrerin wurde nach einer Blutentnahme ihrer Mutter übergeben. Gegen sie und den Fahrzeugverantwortlichen wurden Strafverfahren eingeleitet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.