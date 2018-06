Ali Baba und die 111 Abiturienten

Die mündlichen Prüfungen stehen zwar noch aus, doch es ist im Riedlinger Kreisgymnasuim guter Brauch, dass sich die Abiturienten mit einem Abischerz von Schule und Mitschülern verabschieden. Am Mittwochmorgen standen drei Schulstunden lang Spiele, Musik und Unterhaltung auf dem Programm. Einen Hauch von Orient zauberte nicht nur das diesjährige Motto „ „AlABIn – in jeder Flasche steckt ein Genie“. Ali Baba und Fatima, zwei Kamele des Zirkus’ Stefano, standen für eine Ritt und Selfies bereit.

Jeder wollte am Mittwochmorgen auf dem Rücken der Kamele einmal über die Wiese traben – Schüler, Lehrer und die Abiturienten stellten sich in der Schlange an. Dabei hätte dieser Programmpunkt des Abischerzes beinahe ausfallen müssen. Abiturient Kasimir hatte bei einem Kamelverleih in Bayern die Tiere geordert, als dieser am Montagabend wegen Krankheit absagen musste. Da war guter Rat gefragt. Einer der Schulabgänger erinnerte sich daran, dass über den Winter ein Zirkus mit Kamelen in Göffingen gastierte. Es war ein bisschen Recherche nötig und auch ein Quantum Glück. Am Dienstagabend erreichten die Abiturienten Stefan Spindler, den Chef des Zirkus’ Stefano. Zwar war der Mittwoch als Standortwechsel von Hoßkirch nach Horgenzell geplant. Allerdings war der Zirkuschef gerne bereit, den Riedlinger Abiturienten aus der Bredouille zu helfen. „Ein Kamel ist ja auch nicht an jeder Ecke“, sagt Spindler. Und so kamen die Kamele Ali Baba und seine Fatima nach Riedlingen. Während der Kamelhengst gutmütig einen Schüler nach dem anderen aufsteigen ließ, durften mit Fatima Selfies gemacht werden.

Spiele für die Mitschüler

Alle 111 Abiturienten waren zum Abischerz eingespannt. Während die einen mit ihrer Band Musik machten, verkauften die anderen die Abizeitung oder betreuten die Spiele. Bei Sackhüpfen und Tauziehen ging es um Schnelligkeit und Kraft. Geschicklichkeit war beim Hufeisen werfen, Nägel einschlagen und beim Wikingerschach gefragt. Auch die Lehrer bewiesen ihr Geschick, mussten mit Taucherbrillen auf den Augen Bälle fangen. Schwieriger wurde es dann beim Mohrenkopffangen mit dem Mund, das von viel Jubel begleitet war. Nach jeder Station durften sich die Schüler ein Wassereis, das für ein bisschen Abkühlung sorgte, abholen. Zur sechsten Stunden mussten die Schüler wieder in den Unterricht, die Abiturienten zogen mit den Kamelen durch die Stadt.

Pläne für die Zukunft haben viele der Abiturienten. Tabea wird Jura studieren. Jana will mit ihrer Freundin Kathrin für einen Monat nach Bali und im nächsten Jahr „was Soziales“ studieren. Kathrin hat sich für Medien und Kommunikation entschieden. Serena zieht es für drei Monate nach Australien, danach widmet sie sich dem Anglistik-Studium. Sarah beginnt im nächsten Jahr mit einem Architektur-Studium. Zunächst will sie aber arbeiten und auch ein bisschen Urlaub machen. Stefan beginnt nach dem Sommer mit dem dualen Studium Wirtschaftsinformatik, Valentin eine Ausbildung als Fachinformatiker und David widmet sich dem Studium der Geowissenschaften. Während Corinna dual Maschinenbau studiert, weiß Dennis noch nicht so genau, was er machen soll.

In zwei Wochen stehen am Donnerstag und Freitag die mündlichen Prüfungen an. Mit dem Abiball am Samstag heißt es dann endgültig Abschied nehmen von der Schulzeit.