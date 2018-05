Alexander Thomas folgt auf Anton Hepp

Der Nachfolger von Anton Hepp als stellvertretender Schulleiter des Riedlinger Kreisgymnasiums steht fest: Seit dem 1. Februar hat Alexander Thomas diese Aufgabe inne. Die Bestellung des Regierungspräsidiums sei da, verkündete Schulleiter Georg Knapp bei der Verabschiedung seines bisherigen Stellvetreters Anton Hepp.

Eigentlich ist die Wahl von Alexander Thomas ein Bruch mit einer Tradition am Kreisgymnasium, wie der ehemalige Schulleiter Franz Josef Gerster bei der Feierstunde scherzhaft meinte. Denn seit Jahrzehnten heißen die Stellvertreter dort Anton mit Vornamen. Denn vor Anton Hepp hatte Anton Bauer dieses Amt über viele Jahre inne. Nun also der 36-Jährige Alexander Thomas.

Thomas ist bereits seit 2010 am Kreisgymnasium Riedlingen tätig und unterrichtet die Fächer Mathematik und Biologie. Er stand bislang der Fachschaft Biologie vor und hat sich um das IT-Netz der Schule gekümmert. Demensprechend sieht er als eine große Herausforderung die Digitalisierung der Schule an – neben den vielen anderen Arbeiten, die nun auf ihn zukommen. Das Feld der Aufgaben, das Anton Hepp bearbeitet habe, sei beeindruckend, so der neue Stellvertreter. „Es ist eine riesige Herausforderung“, sagt Thomas, der von Hepp bereits in die Aufgaben eingearbeitet wurde. Er fühle sich geehrt, dass das Regierungspräsidium ihm Vertrauen schenke. „Ich freue mich drauf“, sagt der Familienvater, der aus Biberach stammt und der auch in Biberach lebt.