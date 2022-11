Albert Burkart Stiftung erhält „E-Mail-Spende“

Die Freude war der Familie Burkhart von der Albert Burkart Stiftung deutlich anzumerken: Die Aktion „Mail statt Brief“ der Netze BW hatte einen unverhofften Betrag in Höhe von 955,76 Euro in die Stiftungskasse gespült.

Mit dieser Aktion verfolgt die Netze BW das Ziel, die Kundschaft nicht mehr per Brief, sondern per E-Mail zu informieren, dass der Stand ihres Stromzählers wieder abgelesen werden muss. Die dadurch eingesparten Kosten gibt die Netze BW in Form einer Spende an gemeinnützige Organisationen vor Ort weiter Außerdem wird so Papier eingespart und der Ausstoß von CO2 reduziert.

Mit einer ähnlichen Aktion hatte die Netze BW bereits die Digitalisierung ihrer Zählerstandserfassung flankiert und konnte nach deren Abschluss gänzlich auf die früher üblichen Ablesekarten verzichten. „Gemeinsam haben wir in der dreijährigen Laufzeit unserer ersten Spendenaktion viel bewirkt“, sagt Markus Mayer, Kommunalberater der Netze BW. Auch darum wurde nun die neue Aktion „Mail statt Brief“ gestartet, erklärt Mayer: „Gerade in der aktuellen Situation ist es uns besonders wichtig, weiterhin gemeinnützige Organisationen und Vereine in Baden-Württemberg zu unterstützen.“