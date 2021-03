Alb-Gold-Winterlauf in anderem Format

Bereits zum 18. Mal sollte im Winter Anfang des Jahres 2021 Alb-Gold-Winterlauf in Reutlingen und drei weiteren Orten des Landkreises Reutlingen stattfinden. Dies ging wegen der Corona-Pandemie in der bisherigen Form nicht. Deshalb wählten die veranstaltenden Vereine und Firmen eine andere Lösung, die mit 906 Teilnehmern auf ein außerordentlich reges Interesse stieß. Sie boten an, dass die Sportler 5 oder 10 Kilometer, in der Zeit vom 20. Februar und 7. März, in ihrer heimischen Umgebung laufen, virtuell aufzeichnen und melden oder auf der Originalstrecke beim Kreuzeiche-Stadion in Reutlingen mit einer örtlichen Zeitnahme laufen. Diese Strecke führt vom Stadion durch den Sportpark und einen Naherholungswald zur Breitenbachquelle und zurück. Die Runde hat fünf Kilometer Länge. Die Teilnehmer erhielten für den Lauf auf der Originalstrecke eine Startnummer, die zur Zeitnahme diente. Bis zum Wettkampfschluss am 7. März waren 462 Sportler meist mehrfach die Strecke von 10 km gelaufen. Unter ihnen war Hans Petermann vom TSV Riedlingen, der am 28. Februar, die 10 km in 1:06:24 Stunden, am 2. März in 1:04:09 Stunden und am 7. März in 1:01:38 Stunden lief. Damit belegte er in der Gesamtwertung den Platz 340 und in der AK 70 den 2. Platz.