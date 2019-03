Akustik-Musik und interessante Geschichten dazu

Bekannte Hits, eine Vielzahl an Instrumenten und interessante Geschichten werden am Samstag, 16. März, ab 20 Uhr in der Gaststätte Plaza in Riedlingen geboten. Die fünf Musiker der Band „Unplaqued Prochecked“ sind genauso kreativ wie ihr Bandname und sie bringen mit einer Vielzahl an Instrumenten die schönsten Rock- und Popsongs der letzten fünf Jahrzehnte zum Klingen – fast rein akustisch und ganz „easy“ vom Hocker.

Woran erkennt man einen richtig guten Song? Daran, dass er auch in der Lagerfeuer-Version zur Klampfe funktioniert. Und was dann herauskommt, wenn man sich bei einem Bier auf der Terrasse überlegt, wie man diese Hits mit Akustikgitarren, Geige, Akkordeon Mandoline und Cajon auf die Bühne bringt, das haben sie in ein über vierstündiges Programm gepackt.

Zudem erfahren die Besucher interessante Geschichten aus der Musikerwelt. „Rockn’Pop Storytelling“ nennt Keyboarder Berthold Porath die Art, den Menschen die Geschichten hinter den Songs näher zu bringen. Und spätestens, wenn dann irische Gassenhauer an der Reihe sind, ist Partystimmung angesagt.