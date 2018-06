Aktion „Unser Riedlingen erblüht“ lädt zum Mitmachen ein

Pünktlich zum Flohmarkt am Samstag, 16. Mai, soll die Riedlinger Altstadt in bunten Blütenfarben erstrahlen. Deshalb hat das Komitee „Lebendige Altstadt“ in Zusammenarbeit mit den Riedlinger Gärtnern, der Stadtverwaltung, der HGR, der RGW und den Riedlinger Fotofreunden jetzt wieder die Aktion „Unser Riedlingen erblüht“ gestartet.

Bis Freitag, 8. Mai, haben interessierte Bürger Gelegenheit, sich im Riedlinger Rathaus oder in der Geschäftsstelle der Schwäbischen Zeitung eine Teilnahmeerklärung abzuholen und diese ausgefüllt bei den teilnehmenden Gärtnereien Bendel, Schlegel, Selg oder Walz abzugeben. Angesprochen fühlen dürfen sich alle Einwohner des Stadtkerns und der Hindenburgstraße, aber auch aller Teilorte. Fröhlicher Blumenschmuck an Fenstern und Balkonen soll Gäste und Besucher und nicht zuletzt auch die Einheimischen erfreuen. Wer zum ersten Mal teilnimmt, bekommt seinen Blumenschmuck kostenlos zur Verfügung gestellt.

Die Prämierung der Blumen findet im Herbst im Riedlinger Rathaus statt. „Dieses Mal berücksichtigen wir auch die Teilnehmer aus den Teilorten“, kündigt Joachim Kieferle vom Komitee ,Lebendige Altstadt’ an.

Teilnahmeerklärungen für „Unser Riedlingen erblüht 2015“ gibt es im Rathaus und der Geschäftsstelle der Schwäbischen Zeitung.