Aktion sorgt für glänzende Augen und rührende Momente

Im Rahmen der Aktion „Ein Funken Hoffnung“ sind am Samstag Landwirte mit ihren beleuchteten und weihnachtlich geschmückten Traktoren in der Raumschaft unterwegs gewesen. Sie haben in Riedlingen, Dürmentingen und Heudorf verschiedene Einrichtungen besucht, um den Bewohnern mit ihrer Aktion eine Freude zu bereiten. Auf dem Riedlinger Marktplatz fanden sich viele Zuschauer ein und zum Abschied gab es reichlich Applaus für die Traktorfahrer.

Organisatorin Antje Zell konnte wieder viele Mitstreiter von ihrer Aktion überzeugen und so kamen befreundete Landwirte aus dem Raum Hechingen, Sigmaringen und dem Landkreis Biberach nach Riedlingen gefahren. Zum Teil legten die Fahrer Strecken bis zu 37 Kilometer zurück.

Es sei wieder ein besonderes Erlebnis gewesen, sagt die Organisatorin. Das bleibe das ganze Jahr hinweg im Kopf. Soviel Zuspruch und Dankbarkeit erlebten Landwirte nur selten in ihrem Beruf, sagt sie. Die Bewohner und Pflegekräfte hätten sich alle sehr über den Besuch gefreut, dass die Landwirte wieder mit ihren Traktoren vorbeigekommen sind. Dieses Mal hätten sich auch bewegende und nette Gespräche mit den Bewohnern und Zuschauern ergeben. „Für unsere Kinder, die wir dabei hatten, war es etwas Besonderes die anderen Kinder zu beschenken“, sagt Antje Zell. In Heudorf haben sie mit den Kindern gespielt und dabei zu hören bekommen, dass viele Kinder Weihnachten ohne ihre Eltern feiern müssten. Das habe ihre Kinder sehr beschäftigt.

Die Freude bei den Zuschauern und Bewohnern zu sehen und zu spüren, das sei Weihnachten, sagt die Organisatorin. Es sei für alle ein sehr schöner Abend mit glänzenden Augen und anrührenden Momenten gewesen.