Zum ersten Mal fand am 1. Mai in Überlingen der Lake Estates Halbmarathon statt. Die Nachfolgeveranstaltung des Überlinger Altstadtlaufs hat vom DLV einen flachen, schnellen und sehr beeindruckenden Lauf über zehn Kilometer und einen Halbmarathon direkt am Bodenseeufer vermessen lassen. Aklilu Dawit, der neue Riedlinger Läufer, gewann auf der Zehn-Kilometer-Strecke in 33:43 Minuten.

Start und Ziel war inmitten der Stadt auf dem schönen Landungsplatz. Die Strecke verläuft mit beeindruckenden Ausblicken auf den See und die Alpen bis zum Ortsende von Nussdorf. Die Teilnehmer am Zehn-Kilometer-Lauf mussten eine, die „Halbmarathonis“ zwei Runden laufen, wobei für sie der Wendepunkt weiter in Richtung Birnau gelegt war, damit sie auf ihre 21,1 Kilometer kamen. Für den Zehn-Kilometer-Lauf hatten sich 206 aus dem In- und Ausland gemeldet, 173 kamen ins Ziel. Beim Halbmarathon erreichten von 241 gemeldeten Läufern 194 das Ziel. Während der gesamten Veranstaltung regnete es in Strömen und es war empfindlich kühl.

Über zehn Kilometer lief Aklilu Dawit vom TSV Riedlingen vom Start weg mit an der Spitze und sorgte für ein hohes Tempo. Allerdings lief er dieses Mal taktisch klüger, als beim Stadtlauf in Riedlingen. Er begnügte sich zunächst mit der zweiten Position und zog erst in der Endphase das Tempo an. Dabei konnte ihm kein Läufer mehr folgen. In 33:17 Minuten gewann er klar vor Gerhard Schneble vom TV Gailingen, der in 33:43 Minuten ins Ziel kam.

Beim Halbmarathon ging der frühere Riedlinger Bürgermeister, Hans Petermann, für den TSV an den Start. In 1:57:35 Stunden kam er auf den 3. Platz seiner Altersklasse und den 140. in der Gesamtwertung. „Damit habe ich mein Ziel, nach meiner OP wieder die zwei Stunden zu unterbieten erreicht. Dabei motivierte mich zusätzlich, zu sehen wie begeistert die Zuschauer die starke Leistung des mit mir angereisten Aklilu Dawit feierten“, zog Petermann über die Veranstaltung in Überlingen Bilanz.