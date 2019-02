AI-Gruppe soll reaktiviert werden

Um ihr Interesse am Wiedererstehen einer Gruppe von Amnesty International in Riedlingen zu zeigen und sich erneut über Menschenrechtsfragen zu informieren, waren einige Bürger ins Nebenzimmer des Gasthauses „Hirsch“ gekommen. Referent war der bei Ulm lebende Menschenrechtsexperte Urs Fiechtner. Christa Zöllner-Haberbosch aus Riedlingen, Mitglied von Amnesty International, sprach die einleitenden Worte.

Urs Fiechtners Ausführungen waren weniger ein Vortrag, eher ein loser Bericht seiner Erfahrungen aus inzwischen 49 Jahren Arbeit innerhalb von Amnesty International. Mit vielen Zahlen, Beispielen aus der jüngeren Vergangenheit und der Geschichte schilderte er anschaulich die Situation – auch mit Blick auf die aktuelle Politik zur Lage der Flüchtlinge.

Weltweit sieht er ein Bedürfnis zur Stärkung des Bewusstseins über Fragen der Menschenrechte. Die Zivilgesellschaft – Fiechtner erklärt sie als „Bürgergesellschaft“, die nicht von Regierungen gesteuert, sondern von engagierten Bürgern geprägt ist – arbeite seit etwa 150 Jahren mit Erfolg daran.

Er nennt als deren vier tragende Säulen: das Internationale Rote Kreuz – gegründet im Ersten Weltkrieg, dazu Amnesty International seit 1961, internationale Umweltschutz- und Tierschutzorganisationen. Beobachtend und beratend arbeiteten sie, könnten internationalen Druck auf Regierungen und deren Gegner aufbauen. Durch „Bürgerinitiativen“ konnten in den vergangenen Jahrzehnten zahllose Veränderungen erwirkt werden; als Beispiele führte Fiechtner an die Inklusion von Behinderten oder die Gleichstellung von Mann und Frau.

Diese Zivilgesellschaft werde zurückgedrängt durch gezielte Menschenrechtsverletzungen. Besonders rechte Gruppierungen, die auch in konservative Kreise vordringen, arbeiteten an der „weltweiten Regression der Menschenrechte“. Das Abnehmen von politischer und allgemeiner Bildung – auch aus Zeitmangel an den Schulen – spiele dabei mit: „Das rüttelt an den Grundfesten dieses Staates.“ In der „Verrohung“ im politischen wie im gesellschaftlichen Leben sieht er eine Tendenz; Menschenleben würden als Objekte betrachtet und behandelt; Kritik an Regierungen erschwert. „Journalist wurde in den letzten zehn Jahren zu einem der gefährlichsten Berufe“, so Fiechtner. Nur Zahlen, Daten, Fakten könnten Ideologien zurückdrängen; daran arbeite Amnesty International.

Zum „komplexen Thema“ der Flüchtlinge sieht Fiechtner Europa derzeit als „kriegerischsten Kontinent“. Die Migrationsströme, die Wanderungsbewegungen, habe es jedoch seit Bestehen des Kontinentes gegeben, im Zickzack. „Argumente der Ängste“ vor Überfremdung wiederholten sich dennoch. Ideologisch-dogmatische Vorstellungen stünden auch in der politischen Debatte im Vordergrund. Dabei zeigten die Zahlen eine andere Seite: 90 Prozent der geflüchteten Menschen wollten im eigenen Kulturkreis bleiben und bald wieder zurück; 86 Prozent lebten in überquellenden Flüchtlingslagern. Auch hier engagiere sich Amnesty International.

Die Mitglieder von Amnesty International arbeiten an der Schaffung „einer funktionierenden Basisdemokratie“ ohne ideologischen Hintergrund. „Die kleinsten Schritte zählen“, so Fiechtner. Dazu müsse sich die Zivilgesellschaft vernetzen – und nicht nur in Großstädten. Im Bereich Riedlingen solle daher die Amnesty-International-Gruppe reaktiviert werden, die über 30 Jahre bestanden habe. Fünf engagierte Personen seien notwendig zur Vereinsgründung; die Ulmer Gruppe von Amnesty International biete Unterstützung an, auch durch eine Vortragsreihe. Geplant, so Christa Zöllner-Haberbosch, sei ein „Amnesty- International-Treff“ an jedem dritten Donnerstag.