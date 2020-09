Achte Etappe auf dem Neckarweg

Ihre jährliche sportliche Wanderung unternimmt die Ortsgruppe Riedlingen des Schwäbischen Albvereins am Samstag, 3. Oktober. In diesem Jahr steht die achte Etappe des Neckarwegs auf dem Programm. Treffpunkt ist um 6.40 Uhr am Bahnhof in Riedlingen; Abfahrt mit der Bahn ist um 6.48 Uhr. Eine Schlusseinkehr ist nicht vorgesehen. Reichlich Getränke, Rucksackvesper und gute Kondition sind zu der rund 22 Kilometer langen Wanderung erforderlich. Zu dieser Wanderung sind alle Wanderfreunde, aber auch Gäste eingeladen. Ausgangspunkt ist der Bahnhof in Plochingen. Von hier führt der Weg zur Marktstraße auf den markierten Neckarweg. Er steigt nun auf zum Aussichtsturm Stumpenhof und durch die Siedlung weiter durch die Markung Saisleshau zum Jägerhaus. Auf dem Strümpfelbacher Weg beginnt der Abstieg nach St. Bernhard, weiter zum Esslinger Berg und zum Esslinger Marktplatz. Der Markierung folgend zum Neckar und immer am Neckar entlang wird Mettingen und weiter das Tagesziel, den Bahnhof von Stuttgart-Obertürkheim erreicht. Die Wegstrecke beträgt 22 Kilometer mit zirka 350 Höhenmetern. Die Rückfahrt ist um 16.37 Uhr geplant.