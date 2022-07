Absolventen erhalten 59 Preise

Unter dem Prüfungsvorsitz der Schulleiterin des Carl-Laemmle-Gymnasiums in Laupheim, Petra Braun, sind 85 Abiturientinnen und Abiturienten der Kreisgymnasiums Riedlingen zur mündlichen Abiturprüfung angetreten. 83 Prüflinge haben die Reifeprüfung bestanden. Der Notendurchschnitt des Abiturjahrgangs liegt bei 2,1. 31 Schülerinnen und Schüler haben im Reifezeugnis eine Eins vor dem Komma. Das teilt das Kreisgymnasium in einem Bericht mit.

Insgesamt konnte die Schule 59 Preise vergeben, darunter zwölf Schulpreise für einen Notendurchschnitt bis 1,4. Des Weiteren wurden jeweils zehn Preise von Landrat Heiko Schmid und zehn Preise der Stadt Riedlingen besonders erfolgreichen Schülerinnen und Schülern zuerkannt. Ferner konnte Schulleiterin Anja Blüthgen Sonderpreise überreichen, wie etwa den Scheffelpreis oder den Ferry-Porsche-Preis, den Preis für soziales Engagement des Rotary Clubs Bad Saulgau-Riedlingen und einen Sonderpreis des Vereins der Ehemaligen und Freunde des Kreisgymnasiums Riedlingen sowie Preise der Bildungspartner der Schule, nämlich den Firmen Feinguss Blank GmbH, Riedlingen, Karl-Heinz Häussler GmbH, Heiligkreuztal, Lock Antriebstechnik GmbH, Ertingen, Form und Test GmbH, Riedlingen und der Kreissparkasse Biberach, Riedlingen und der VR-Bank Riedlingen-Federsee.

Abiturjahrgangsbeste mit der Note 1,0 sind Rebecca Harnau, Lisa-Marie Hinz, Lena Renz und Lara Blersch. Rebecca Harnau und Lisa-Marie Hinz werden von der Schule für die Studienstiftung des Deutschen Volkes vorgeschlagen.

Die Abiturientinnen und Abiturienten sind: Baisch Carla, Neufra; Bartsch Tabea, Dürmentingen; Beck Julian, Uttenweiler; Blersch Lara, Ertingen; Breimaier Lina, Göffingen; Buck Julia, Aichelau; Buck Lisa, Ertingen; Dechant Maria, Bad Schussenried; Diesch Josef, Ertingen; Dura Luca, Zwiefalten; Fetscher Luisa, Ertingen; Fuchs Hannah, Offingen; Funk Laura, Uttenweiler; Geiselhart Marie, Hayingen; Geiselhart David, Münzdorf; Geisinger Felix, Dürmentingen; Germann Tobias, Göffingen; Göttle Florian, Daugendorf; Gotterbarm Moritz, Ertingen; Gribanov Angelina, Riedlingen; Grom Felix, Binzwangen; Gulde Clara, Langenenslingen; Gulde Clemens, Langenenslingen; Häringer Elias, Zwiefalten; Haile Julian, Altheim; Halbherr Anna, Offingen; Harnau Rebecca, Riedlingen; Hering Anna, Dürmentingen; Hinz Lisa-Marie, Dietelhofen; Ilin Anita, Riedlingen; Jautz Maren, Uigendorf; Jautz Kevin, Unlingen; Jurgenson Markus, Riedlingen; Justus Johannes, Riedlingen; Kaschinski Evelyne, Ertingen; Koch Jonas, Grüningen; Kraus Luca, Daugendorf; Kurz Laurin, Pfronstetten; Lenz Katrin, Daugendorf; Löffler Juliane, Ertingen; MackLea, Zwiefalten; Maier Jason, Erisdorf; Matzner Jana, Zwiefalten; Mayer Julia, Binzwangen; Mayer Noah, Dürmentingen; Mayer Sophia, Wilflingen; Merkle Sandra, Riedlingen; Miller Martin, Dürmentingen; Münch Laetitia, Riedlingen; Neubrand Lea, Unterwachingen; Neubrand Tobias, Unterwachingen; Ott Evelyn, Hayingen; Ouertani Selma, Riedlingen; Penner Laura, Bad Buchau; Pfeifer Linus, Offingen; Pfeil Marc, Altheim; Raus Jonas, Wilflingen; Renz Lena, Ertingen; Rief Christoph, Moosburg; Rosenstock Leonie, Münzdorf; Ruppel Patricia, Riedlingen; Schäuble Marius, Riedlingen; Scheffold Jule, Rechtenstein; Schmadel Robin, Riedlingen; Schmid Richard, Pfronstetten; Schopf Alexander, Ertingen; Schrode Judith, Sonderbuch; Schwarz Elias, Heiligkreuztal; Schweizer Erik, Waldhausen; Selg Hannah, Riedlingen; Steinhauser Kira, Unlingen; Stöhr Ann-Sophie, Obermarchtal; Stöhr Moriz, Obermarchtal; Stoll Lena, Tigerfeld; Striebel Benedikt, Langenenslingen; Suchan Prisca, Altheim; Tämmler Nico, Altheim; Vogel Benjamin, Binzwangen; Weggenmann Hannah, Uttenweiler; Werner Sina, Ertingen; Wiedergrün Niklas, Ertingen; Zimmerling Michèle, Riedlingen; Zinser Eva, Rechtenstein.

Preise und Belobungen: Schulpreise erhielten: Bartsch Tabea, Blersch Lara, Diesch Josef, Funk Laura, Göttle Florian, Grom Felix, Harnau Rebecca, Hinz Lisa-Marie, Renz Lena, Schäuble Marius, Schrode Judith, Zinser Eva. Belobungen erhielten: Baisch Carla, Fetscher Luise, Fuchs Hannah, Geiselhart David, Germann Tobias, Hering Anna, Merkle Sandra, Steinhauser Kira , Wiedergrün Niklas.

Einen Sonderpreis der Schule, gestiftet vom Verein der Ehemaligen und Freunde des Kreisgymnasiums Riedlingen, erhielt Katrin Lenz für ihr großes musikalisches Engagement.

Preise des Landkreises für besondere Leistungen bei der Abiturprüfung erhielten: Lara Blersch in den Fächern Physik, Englisch und Mathematik; Josef Diesch in den Fächern Mathematik, Chemie und Physik; Laura Funk in den Fächern Biologie und Mathematik, Anna Hering im Fach Englisch; Lisa-Marie Hinz in den Fächern Deutsch, Geschichte und katholische Religion; Jason Maier im Fach Englisch; Jana Matzner im Fach katholische Religion, Lena Renz in den Fächern Mathematik, Biologie, Geographie und Geschichte/Gemeinschaftskunde; Judith Schrode im Fach Geographie; Hannah Weggenmann im Fach evangelische Religion.

Preise der Stadt Riedlingen für besondere Leistungen bei der Abiturprüfung erhielten: Carla Baisch im Fach Biologie; Tabea Bartsch in den Fächern Deutsch und Musik; Tobias Germann in den Fächern Biologie und Mathematik; Florian Göttle in den Fächern Mathematik und Physik; Elias Häringer im Fach Geschichte; Rebecca Harnau in den Fächern Physik, Mathematik und katholische Religion; Selma Ouertani im Fach Englisch; Marius Schäuble in den Fächern Mathematik und Chemie; Eva Zinser in den Fächern Deutsch, Biologie und katholische Religion.