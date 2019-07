Absolventen bekommen viele Ratschläge für den Weg in die Zukunft

Keine Trommelwirbel am Freitagabend, doch Donner und Blitz zum Abschied der zehnten Klassen an der Geschwister Scholl Realschule: Dennoch herrschte die entspannte, fröhliche Stimmung eines lauen Sommerabends. Mit Glückwünschen, Dankesworten und Unterhaltung wurde es ein unvergesslicher Abend für die Gratulanten und die Hauptpersonen, die im Mittelpunkt standen.

Rektor Werner Rieber durfte zusammen mit Konrektorin Susanne Schlegel (über ihre Anwesenheit nach langer Krankheit freuten sich Kollegen und Schüler ganz besonders) die vielen Gäste auf den vollen Ränge in der Sporthalle begrüßen. Das Resultat der Zehnerjahrgänge kann sich sehen lassen: Alle 68 Schülerinnen und Schüler legten die Realschulabschlussprüfung am Ende des Schuljahres 2018/19 erfolgreich ab. Davon erhielten sechs Preise, acht Sonderpreise und 20 Belobigungen bei einem Gesamtnotendurchschnitt von 2,5. Dazu wurden noch einige Sonderpreise überreicht.

Was wäre eine große Abschiedsparty ohne Musik? Es gab genügend „auf die Ohren“, angenehm und gekonnt, mit kleinen, lustigen Zwischenfällen. Diese machen Liveauftritte bekanntlich umso sympathischer. Das Blasorchester mit Klassikern wie „Ghostbusters“ und „Smoke on the Water“ unter Leitung von Manfred Schmid sowie Christian Ott mit seiner Schulband, unter anderem mit „Shotgun“ sorgten für gute Laune. Die kleine Frontfrau Ariana Krasniqi aus der 6 a wird vermutlich eine berühmte Rockröhre. Der Schmuseüberraschungssong des Lehrerduos „Ott & Fügner“ wurde von den Ex-Zehnern mit Applaus im Stehen honoriert.

Die beiden Schulbesten, Denise Eberhard und Sophia Mayer, ließen die Schulzeit – sprich „die Stunden zwischen den Pausen“ – amüsant Revue passieren. Einen hübschen Rahmen verliehen die beiden Moderatorinnen Pauline Schäfer und Michaela Schmitt-Förster dem Abend. Ein kleines Unterhaltungsprogramm hatten die Mädchen und Jungs trotz Prüfungsstress ausgedacht. Ob Tanz mit akrobatischer Einlage, heißer Draht oder „Abschiedsworte einmal anders“, den Gästen gefiel’s.

Viele Glückwünsche und zukunftsweisende Ratschläge hatten die Gratulanten mit dabei. Aber auch die Beschenkten schenkten zurück: Blumen, Geschenkkorb oder sogar einen Fahrradhelm für Lieblingslehrer Manfred Schmid, die Sympathie für ihre Lehrer war kein Geheimnis. Konrektorin Susanne Schlegel wünschte ihren Ex-Schützlingen Neugierde, Mut und Ausdauer. Der Elternbeiratsvorsitzende Andreas Fischer legte ihnen ans Herz, Zufriedenheit und Freude seien wichtiger als Erfolg, Ruhm und Vermögen. Pfarrerin Anne Mielitz überbrachte die Wünsche der beiden Kirchengemeinden mit dem Sinnbild einer Perle, die nie an Wert verliere. In Vertretung von Bürgermeister Marcus Schafft gratulierte Josef Martin. Er appellierte an eine engagierte Mitgestaltung der Gesellschaft, Offenheit und Toleranz spielten dabei eine bedeutende Rolle.

Rektor Werner Rieber freute sich in seiner herzlichen Gratulation über den Erfolg der Schüler: „Alle haben es geschafft – manche ganz knapp!“ Lobende Worte hatte er nicht nur für die Absolventen parat, auch für den sehr gut funktionierenden Dialog zwischen Schule und Eltern. Sein Dank galt ihnen, aber auch dem Schulträger, der Stadt Riedlingen. Und seinem ebenfalls sehr motivierten Kollegium: „Die Lehrer haben sich gekümmert.“ Ein extra Dankeschön sagte er den „Motoren der Schule“ , die „Ohne sie geht nix“-Sekretärinnencrew, Maria Engelhart und Ingrid Reis. Er dankte außerdem der Vertreterin der Konrektorin, Ellen Weber, der Schulsozialarbeiterin Karen Mauerer, ebenso dem Hausmeister- und Raumpflege-Team. Schon jetzt darf sich die Schule auf das 50-Jahre-Jubiläum am 9.Mai 2020 freuen.

Bevor sich die Ex-Zehner mit einem „Hoch auf uns“ musikalisch unter Leitung von Jakob Schreib endgültig verabschiedeten, wurden ihnen die Früchte ihrer Schulzeit überreicht: Zeugnisse, Preise und Belobigungen.