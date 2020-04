Abschiedsausgaben sind gesuchte Stücke

Vor 100 Jahren, am 1. April 1920, ging das Post- und Telegrafenwesen Württembergs samt Fernsprechwesen in das Eigentum des Deutschen Reiches über. Damit endete die lange und erfolgreiche Geschichte der württembergischen Staatspost.

Um 1600 nahm die württembergische Post im süddeutschen Raum ihren Anfang mit den sogenannte Metzgerposten. Sie waren vom Landesherrn eingesetzt und beförderten Nachrichten im Rahmen ihrer Tätigkeit als Metzger und Viehhändler. In den darauffolgenden Jahren setzte sich aber mehr und mehr die reichsweit organisierte Kaiserliche Reichspost durch. Das war die Reitpost der Familie Taxis, die im Auftrag des deutschen Kaisers seit 1490 auf festgelegten Postkursen Nachrichten für den Kaiser und später auch für Privatpersonen beförderte.

Für den Pferdewechsel wurden Poststationen benötigt. Aus diesem Grund wurde in Riedlingen im Jahr 1680 eine Thurn- und Taxis’sche Posthalterei in der Weilerstraße 15 (Haus Mißmahl) eingerichtet. Riedlingen lag damals am Postkurs Ulm – Schaffhausen.

Nach dem Pressburger Frieden im Jahre 1805 brachte Württemberg die Posteinrichtungen in seinen Besitz. Die Postbeamten wurden für den Kurfürsten, der 1806 die Königswürde annahm,verpflichtet. Am 1.1.1806 wurde am Riedlinger Postgebäude, das sich seit 1805 am Marktplatz befand (heutige Kreissparkasse), das kaiserliche Postschild abgenommen und das königlich württembergische Wappen angebracht.

Eigene Marken herausgegeben

Die württembergische Post, die in der Zeit von 1819 bis 1851 den Taxis als Lehenspost übertragen wurde, entwickelte sich gut. Sie konnte bis zum 1. Weltkrieg geordnete Verhältnisse aufweisen und jährlich reichliche Überschüsse an den württembergischen Staat abliefern. Von 1851 bis 1902 verausgabte die Post eigene Briefmarken. Für Kommunalbehörden stellte die Druckerei der Verkehrsanstalten Stuttgart seit 1875 und für Staatsbehörden seit 1881 sogenannte Dienstmarken her.

Nach dem Weltkrieg endete die königlich württembergische Post mit dem Thronverzicht König Wilhelms II. am 30. November 1918. Aus der „Königlich Württembergischen Post“ wurde nun die „Württembergische Post“. Diese ließ ab 1919 die Dienstmarken mit der Aufschrift „Volksstaat Württemberg“ überdrucken.

Nach der Abdankung des Deutschen Kaisers am 9. November 1918 wurde die „Deutsche Republik“ verkündet. Am 19. Januar 1919 waren in Deutschland die Wahlen zur Verfassungsgebenden Nationalversammlung durchgeführt worden, wobei erstmals Frauen wählen durften. Erstes demokratisch gewähltes Staatsoberhaupt wurde Friedrich Ebert. Er unterzeichnete am 11. August 1919 die demokratische Verfassung des Deutschen Reichs (Weimarer Verfassung).

Nach dieser Verfassung war das Post- und Telegrafenwesen samt dem Fernmeldewesen ausschließlich Sache des Reichs. Zwischen dem „Deutschen Reich“ und dem „Freien Volksstaat Württemberg“ wurde am 29./31. März 1920 ein entsprechender Staatsvertrag geschlossen. In § 1 wurde festgelegt, dass die Verwaltung und das gesamte Eigentum der württembergischen Posten und Telegrafen dem Deutschen Reich vom 1. April 1920 an als Ganzes übertragen wird.

Als der Übergang des Postmonopols auf das Reich und damit auf die deutsche Reichspost zum 1. April 2020 feststand, verausgabte die Württembergische Post Ende März 1920 noch sogenannte Abschiedsausgaben. Diese nur wenige Tage gültigen Dienstmarken, sind gestempelt eine Seltenheit und unter Sammlern sehr gesucht.

250 Millionen Mark Vergütung

Der württembergische Staat erhielt für den Verkauf des Postmonopols einen Vergütungsbetrag in Höhe von 250 Millionen Mark, der im Nachhinein in Anbetracht des eingebrachten Gutes, besonders auch der Grundstücke und der zahlreichen Postgebäude, nur als mäßig bezeichnet werden kann. Die letzte Rate ist vom Land Baden-Württemberg am 1. Januar 1954 in Empfang genommen worden. Die Beamten, Angestellten und Arbeiter wurden ab 1. April 1920 in den Dienst des Reiches übernommen. Die Württembergische Staatspost war Geschichte.