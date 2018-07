Abschied und Neubeginn

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde hat am vergangenen Freitag die Verabschiedung der Schüler aus den Klassen der einjährigen Berufsfachschule Metall und Räder (1BFM/R) an der Beruflichen Schule Riedlingen stattgefunden.

Zwei Schüler erhielten bei der Zeugnisübergabe ein Lob für gute Leistungen: Lukas Emhart und Marco Laub aus der 1BFR hatten ihr Schuljahr mit guten Ergebnissen absolviert.

Am vergangenen Montag fand dann bereits die Einschulung für die oben genannten Klassen für das neue Schuljahr statt. In der einjährigen Berufsfachschule für Metall und Räder werden die Grundlagen für Berufe im KfZ- oder Metallbereich erlernt: ein guter Einstieg ins Berufsleben ist somit gesichert.

Die Schüler haben bis zu 17 Wochenstunden Werkstattunterricht und erwerben zusätzlich theoretische Kenntnisse im Metallbereich sowie in den allgemeinbildenden Fächern wie Deutsch, Englisch, Mathematik und Geschichte/Gemeinschaftskunde.

Wöchentliches Praktikum

Zusätzlich zu diesem breit gefächerten Unterrichtsangebot haben die Schüler einmal in der Woche an einem Betriebspraktikum teilzunehmen, was ihnen berufsnahe Praxis ermöglicht.

Die 1BFM/R eröffnet somit Perspektiven für eine Ausbildung im KfZ-/Metallbereich und liefert gute Grundlagen in Praxis und Theorie.