Absage des Donauinsel-Open-Airs stößt auf Kritik

Die Absage des Donauinsel-Open-Airs am Riedlinger Flohmarkt schlägt im Netz hohe Wellen. In den sozialen Medien wird die Absage vielfach kommentiert und bedauert. Es wird auch befürchtet, dass der Flohmarkt an Attraktivität verliert – und sowas sei „typisch Riedlingen“. Vor allem Jüngere vermissten das Open Air – auch als Treffpunkt. Die Stadt, die wegen der Sicherheitsauflagen in der Kritik steht, kommt nicht so gut weg.

„Das ist traurig, geht echt gar nicht“, „Traurig und schade, war das Hightlight des Flohmarkts“, „verheerend“ oder „Das war für mich das Schönste am Flohmarkt, traurig“: Viele Aussagen wie diese, finden sich als Kommentare im Netz über die Absage des Flohmarkt-Open-Airs durch das Jufo und Organisator Robin Blischke. Seit rund 20 Jahren war die Insel vor allem für Jüngere und für ehemalige Riedlinger Treffpunkt am Flohmarkt: Im Gras liegen, quatschen, Musik hören – das gehörte zum Flohmarkt-Feeling dazu. „Die Insel war der Inbegriff von Treffpunkt und jedes Jahr sah man Leute die man schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen hat“, sagt ein User.

Doch dieses Jahr findet das Open-Air nicht statt. „Wer ist denn nun schuld, die Stadt oder das Jufo?“, fragte eine Nutzerin auf Facebook. Eine definitive Antwort gibt es für sie aus dem Netz nicht, auch wenn die Tendenz klar ist: Der schwarze Peter wird der Stadt zugeschoben. Der langjährige Organisator Robin Blischke hat gegenüber der SZ vor allem die Stadt dafür verantwortlich gemacht.. Durch die hohen und damit auch teuren Sicherheitsauflagen rechne sich das Open-Air, das keinen Eintritt kostete, nicht mehr.

Im Netz wird mehrheitlich die Stadt dafür angegriffen und kritisiert – mal in deutlichen Worten, mal etwas verschmitzt und mal abwegig, weil Dinge wie „Riedlingen erblüht“, oder Bau von Spielotheken in der Stadt damit vermischt werden.

„Diese Argumente und Sicherheitsgedanken von oberer Stelle sind oftmals nicht nachvollziehbar“, schreibt einer. „Die Totengräber der Stadt haben mal wieder getagt“, heißt es an anderer Stelle. Und „manchmal (in Riedlingen besonders oft) steht sich ,Stadt’ selbst im Weg.“ In mehreren Stellen im Netz werden die Auflagen bei Veranstaltungen insgesamt aufs Korn genommen: „Es wird immer schwieriger in Riedlingen ein Fest zu machen. Auch das Stadtfest und die Fasnetsbälle sind in Gefahr, wegen der hohen Auflagen. Wenn die Auflagen überall so hoch sind, frage ich ich, wie dann andere Städte trotzdem noch ihre Fest machen können?“ und „Wir haben beim Stadtfest ähnlich gelagerte Probleme und die Vereine drohen mit Ausstieg“, schreibt eine.

Die Netzgemeinde diskutiert aber auch Lösungsmöglichkeiten. So wird die weitere Fußgängerbrücke auf die Insel, so wie von der Fraktion Mtg! und dem Stadtmarketing vorgeschlagen, unterstützt. Manche bringen auch das Technische Hilfswerk (THW) ins Spiel: „Eine Behelfsbrückenübung ist gefragt“, steht dort. Und in einem Facebook-Kommentar heißt es: „Es wäre doch eine tolle Geste der Stadt die Securities zu stellen. Macht doch endlich mal was für die Jugendlichen in Riedlingen. Ich find’s ’ne Schande für die Stadt.“ Insgesamt wird diese Absage als weiteres Indiz gesehen, dass Riedlingen an Attraktivität verliert: „Riedlingen wird zur Geisterstadt“ oder „Da lohnt sich der Weg aus Stuttgart dann überhaupt nicht mehr in heimatliche Gefilde... Alles stirbt aus. Sehr, sehr schade.“

Aber die, die kommen, wollen sich auch am Flohmarkt treffen. Die einen machen den Schwedenbrunnen zu ihrem Treffpunkt, doch die andern wollen sich auch ohne Open-Air auf der Insel versammeln. Haben aber auch Bedenken: „Jetzt wird dort garantiert herumgelungert, statt einer gelungenen Open-Air-Atmosphäre“ und ein anderer meint „Vorher hatte man wenigstens Kontrolle, dass das auf der Insel nicht ausartet. Jetzt kann da jeder mit Hart-Alk 'rauf wie er will. Von daher: Eigentor...“