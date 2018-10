Ablbert Burkart-Preis: Schüler bauen künstlerisch Brücken

Keinen kritischen Gemeinderäten gegenüber sah sich am Freitagabend Bürgermeister Marcus Schafft im Sitzungssaal des Rathauses, sondern strahlenden Preisträgern. Es galt zum zehnten Mal, den Albert Burkart-Preis an Riedlinger Schülerinnen und Schüler zu vergeben und dazu hatten sie am Ratstisch Platz genommen – umrahmt von Eltern und Geschwistern, die sich mit ihnen freuten.

Johanna Burkart hielt als Vertreterin der Familie des Malers die Laudatio. Sie zeigte den Preisträgern ein Foto ihres Großvaters und vermerkte passend zum Thema des diesjährigen Kunstförderpreises „Brücken – Brücken bauen“ , als älteste Enkelin wolle sie eine Brücke zu ihrem Großvater schlagen, dem Maler Albert Burkart. Sie wies auf seine Spuren in Riedlingen hin: die Tafel am Haus Lange Straße 20, in dem er aufgewachsen ist, die Altartafeln, den Kreuzweg und sein erstes Glasfenster in der Pfarrkirche Sankt Georg sowie die Albert Burkart-Straße auf der Klinge.

In München seien in diesem Jahr zwei seiner Werke im Lenbachhaus zu sehen. Viele Kirchen habe er mit „wunderschönen farbigen Fresken“ ausgestaltet, Glasfenster und unzählige Ölbilder, Aquarelle und Skizzen gefertigt. „Seine Bilder hatten den Menschen im Mittelpunkt: Kinder, Arbeiter, Frauen, alte Menschen“, ließ sie die jungen Leute wissen.

Sie zeigte sich sicher, dass er sich an ihren zahlreichen Werken gefreut hätte. Für die Jury sei es schwierig gewesen, aus den tollen und fantasievollen Werken auszuwählen. Es seien oft sehr knappe Entscheidungen gewesen und sie hätte am liebsten noch viel mehr Preise vergeben. Sie appellierte an die jungen Künstler: „Seid frei, habt weiterhin den Mut, euch selbst auszudrücken in Farben und Formen und Ideen und den eigenen Weg zu gehen. Bleibt fantasievoll und neugierig und schlagt viele Brücken von Mensch zu Mensch!“

Vor ihr hatte Bürgermeister Marcus Schafft ihr und den anderen Jury-Mitgliedern gedankt. 84 Arbeiten waren eingegangen, 49 davon wurden prämiert, 15 der Beruflichen Schule, sieben der Joseph Christian-Gemeinschaftsschule, zehn der Geschwister Scholl-Realschule, eine der Sankt Gerhard Schule und 16 des Kreisgymnasiums. Die Preisgelder von 20 bis 70 Euro ermögliche die Albert Burkart-Stiftung. Sie stellte aus Zinserträgen 1500 Euro zur Verfügung. Schafft würdigte die Anregung zur Stiftung von Winfried Aßfalg.

Aßfalg selber rief in Erinnerung, wie es zu der Stiftung kam. Einer Gedächtnisausstellung anlässlich des 100. Geburtstages des Riedlinger Ehrenbürgers im Jahr 1998 wegen wandte er sich 1996 an einen der Söhne und erhielt prompt Antwort. Den Kontakten folgte die Nachricht der Nachkommen des Künstlers, in Form einer Stiftung rund 30 Kunstwerke ihres Vaters der Stadt zur Verfügung stellen zu wollen. Ankäufe des Landkreises Biberach, der Kunststiftung der Kreissparkasse und der Stadt sorgten für das Barvermögen der Stiftung. Im Jahr 2000 sei sie vom Regierungspräsidium Tübingen genehmigt worden. Die Förderung junger Menschen im musischen Bereich sei das Hauptanliegen der Stiftung. Werde dieser kreative Bereich doch immer stärker bedroht durch Lehrpläne und das Konsumverhalten der heutigen Generation. Und: Der Wettbewerb solle durch die Begegnung mit dem Namen Albert Burkart und durch die künstlerische Betätigung den Namen und die Werke des Künstlers im Bewusstsein halten. Schulleiter und Lehrer ermunterte er, den Wettbewerb weiterhin zu unterstützen und junge Menschen zur Kunst heranzuführen, hatte Bürgermeister Schafft doch beklagt, dass weniger Arbeiten als früher eingegangen waren.

Nach Klängen am Klavier, gespielt von Matthias Gihr, Schüler an der Conrad Graf-Musikschule, überreichten Johanna Burkart und Bürgermeister Schafft Urkunden und Preisgeld. Danach bestand Gelegenheit die Werke anzusehen. Und der Gang in die Städtische Galerie lohnte sich. Die Schüler haben sich bei der Umsetzung des Themas viele Gedanken gemacht und sie nicht nur künstlerisch in verschiedenen Techniken auf Papier gebracht, sondern auch auf witzige Weise. Selbst eine „Eselsbrücke“ ist zu finden.

Die Preisträger

In der Altersgruppe 1/2 wurden Johannes Geier mit einem ersten, Evelyn Frese mit einem zweiten und Alisa Schmidt mit einem dritten Preis ausgezeichnet.

In der Altersgruppe 3/4 gab’s für Yannick Diebold einen ersten Preis, Benjamin Knorr, Michael Dieterle und Luka Popvic für ihre Gruppenarbeit einen zweiten und für Elias Repp einen dritten Preis.

Satine Tchicha durfte sich in der Altersgruppe 5/6 über einen ersten Preis freuen, Tobias Dück über einen zweiten und Selina Bek über einen dritten.

Luisa Mayer (1.), Luna Benner (2.) und Jelena Mauz sind die Preisträger in der Altersgruppe 7/8.

Die Zwillinge Luisa und Marie Remensperger holten sich in der Altersgruppe 9/10 den ersten Preis, Julia Walger und Victoria Dorwagen den zweiten und Josef Diesch den dritten.

In der Altersgruppe 11/12 wurde Manija Lashkarys Arbeit zum Sieger-Werk gekürt. In ihr wurde der zweite Preis zweimal vergeben und zwar an Leni Groß und Marina Tschepella. Lisa Spannbauer wurde der dritte Preis zuerkannt.

Sonderpreise gab es für Madlen Hafner, Marina Steinhardt, Leni Müller und Annika Wernicke von der Geschwister-Scholl-Realschule, für Matthias Hering, Max Retzlaff, Marvin Koller, Celina Kaiser, Franziska Tromsdorf, Lisa Traub, Hanna Konrad, Jonas Semtner, Jakob Kränzle und Malte Maurer vom Kreisgymnasium und für Marko Pavlovic, Niklas Barlek, Julien Stritzelberger, Simon Jerg, Christian Gnannt, Florian Dreher, Daniel Bader, Samuel Schmid, Simon Rueß, Lukas Fuchsloch, Daniel Guter, Jona Hirsch, Simon Anliker und Gabriel Mayer von der Beruflichen Schule.