Abiturienten läuten den Prüfungsreigen ein

Seit vergangener Woche sind an der Beruflichen Schule Riedlingen (BSR) wieder Schilder an den Türen vorzufinden, die mahnen „Bitte Ruhe – Prüfung“. Für die Wirtschaftsoberschüler hat die Abitur bereits begonnen und auch diese Woche stehen und standen Prüfungen an. Verganene Woche wurden sie in den Fächern Deutsch und Englisch geprüft, diese Woche steht in Mathematik und Wirtschaft auf dem Plan.

Die schriftliche Prüfung in Deutsch machte den Anfang. Die Schüler konnten eines aus fünf Themen auswählen: Essay, zwei Mal Erörterung zu unterschiedlichen Textvorlagen, die Interpretation einer Kurzgeschichte oder den Werkvergleich zwischen den Prüfungslektüren. Dieses Jahr sollten die Prüflinge einen Essay zum Thema „Reisen“ verfassen und diesen mit einem aussagekräftigen Titel versehen. Zur Hand bekommen sie dabei vier Materialien, die aus Texten und Grafiken bestehen. Diese gut auszuwerten und passend zu verknüpfen ist die Kunst dieser Aufgabe.

Die Texterörterung hingegen hat zum Ziel, sich mit den Hauptgedanken des Autors auseinanderzusetzen und Stellung zu nehmen. Dies konnten die Schüler und Schülerinnen zum einen bei einem Artikel zum Thema Organspende von Rainer Hank mit dem Titel „Mein Körper ist kein Ersatzteillager“ aus der FAZ, zum anderen konnten sie sich für den Text „#MeToo-Debatte: Hat der Feminismus seine Ziele erreicht? Noch lange nicht!“ entscheiden, der 2018 im Magazin Stern erschienen war.

Zur Textinterpretation lag eine Kurzgeschichte von Peter Bichsel mit dem Titel „Sein Abend“ vor und der Werksvergleich musste zwischen Franz Kafkas „Die Verwandlung“ und Robert Seethalers „Der Trafikant“ im Hinblick auf die Bedeutung der Arbeit für die zwei Hauptpersonen der Werke gezogen werden.

Die Englisch-Prüfung am übernächsten Tag war dann eine weitere Hürde, die es zu nehmen galt. Eine Aufgabe hier war beispielsweise eine Cartoonbeschreibung und –analyse anzufertigen und aufgrund einer Textvorlage Fragen zum Thema „Overtourism“ zu beantworten, die Detailverständnis abfragten. Cartoon und Sachtext müssen zusätzlich in Zusammenhang gebracht werden. Aufgabe drei ist dann schließlich, einen Comment zu verfassen. Dieses Jahr war gefragt, positive und negative Effekte des Brexit aufzuzeigen oder Vor- und Nachteile eines Mehrgenerationenhaushaltes zu benennen. Der letzte Teil in diesem umfangreichen Abitur besteht in als „World of work“ betitelten Aufgaben. Auch hier ist Textproduktion gefragt – zum einen kann eine kreative Schreibaufgabe gewählt werden oder dann auch eine Mediation, dieses Mal zum Thema „Arbeitssucht“.

Als erste mit dem Abi fertig

Am Ende der Woche sind die schriftlichen Prüfungen beendet. Dann sind die Abiturienten der BSR beziehungsweise der Berufsoberschulen in Baden-Württemberg diejenigen, die als erste mit ihrem schriftlichen Abitur fertig sind. Anfang Juli folgen dann die mündlichen Prüfungen.

Mit dem Abitur ist an der BSR nur der Startschuss gefallen für viele weitere Prüfungen, wie beispielsweise die Prüfungen in der neuen Schulart „duale Arbeitsvorbereitung“, die schon vergangene Woche begannen sowie Abschlussprüfungen in der Berufsfachschule Metall im Kaufmännischen Berufskolleg II und so weiter. Die Schilder „Bitte Ruhe – Prüfung“ werden also alle an der Beruflichen Schule Riedlingen noch ein wenig länger begleiten.