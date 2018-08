Ab September blitzt’s überall

Sechs der 17 neuen Blitzer, die der Landkreis in diesem Jahr in 13 Städten und Gemeinden neu aufgestellt hat, sind mittlerweile in Betrieb. Darunter ist auch die Blitzanlagen in Pflummern. Die restlichen folgen jetzt. Anfang September, so teilt das Landratsamt Biberach auf SZ-Nachfrage mit, sollten die Stromversorgungen für die Messanlagen überall hergestellt sein. Auch in der Hindenburgstraße in Riedlingen blitzt es bei Überschreitung von Tempo 50. Der Antrag auf Tempo 30 bei Nacht befindet sich laut Landratsamt noch im Genehmigungsverfahren.

Neue Blitzer im Kreisgebiet aufgestellt

Ende April/Anfang Mai wurden im Kreisgebiet die neuen Blitzer nach und nach aufgestellt, nachdem der Kreistag im vergangenen Jahr für den Kauf von 17 neuen Messanlagen gestimmt hatte. Knapp über eine Million Euro wurde dafür ausgegeben.

In Pflummern sind beide Blitzer mittlerweile stromversorgt und in Betrieb. Seit Mitte Juni sind die Blitzer in Herrlishöfen (aus Richtung Äpfingen), Ingerkingen (aus Richtung Ehingen), Ummendorf (Häusener Straße) und Ahlen scharf gestellt. Auch die Anlage in Erlenmoos ist theoretisch in Betrieb, „nur momentan nicht“, so die Auskunft des Landratsamts, weil die Ortsdurchfahrt saniert wird. Kuriosum am Rande: Diese Radarfalle ist bei Google Maps eingetragen – in der Kategorie Geldautomat. Zudem funktioniert der Blitzer in Aßmannshardt zwischenzeitlich.

Bereits mit Strom versorgt ist auch die zweite Säule in Ingerkingen (aus Richtung Schemmerhofen), sie wird demnächst in Betrieb gehen. Bei den restlichen Standorten wird laut Landratsamt derzeit noch die Stromversorgung hergestellt. „Nächste, spätestens übernächste Woche soll dies erfolgt sein“, erklärt Verena Miller vom Landratsamt. „Die Anlagen werden dann Zug um Zug in Betrieb genommen.“

Beim Blitzer in der Hindenburgstraße in Riedlingen steht momentan schon der Stromkasten, die tatsächliche Stromversorgung wird in den nächsten Tagen hergestellt. Dann kann das Gerät in Betrieb genommen werden und blitzt vorerst auf Tempo 50. Das Genehmigungsverfahren bezüglich Tempo 30 nachts ist momentan noch nicht abgeschlossen. Erst wenn das abgeschlossen ist, erfolgt die entsprechende Beschilderung und Umstellung auf Tempo 30.

Weitere Blitzer im Landkreis, die demnächst „scharf“ gestellt sind, stehen in Ingoldingen, Degernau, Ochsenhausen, Goppertshofen, Herrlishöfen (aus Richtung Biberach), Birkenhard und Wain. Die Anlagen lösen aber nur aus, wenn eine der insgesamt acht gekauften Messeinrichtungen eingebaut ist. In Ochsenhausen wird in der Memminger Straße (B 312) geblitzt, hier sind zwei Säulen aufgebaut. Diese sind wiederum Voraussetzung für das nächtliche Tempo 30 auf der B 312 zwischen Abzweigung Ulmer Straße und Abzweigung Grüner Weg, kurz vor der Firma Liebherr.