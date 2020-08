93 Schüler haben in Riedlingen das Abitur bestanden

Insgesamt 93 Abiturienten sind am Kreisgymnasium Riedlingen mit der Hochschulreife verabschiedet worden. Der Notenschnitt lag bei 2,3. Dreimal stand eine glatte 1,0 im Zeugnis. Zahlreiche Absolventen sind darüber mit Preisen und Belobungen ausgezeichnet worden.

Abiturienten sind: Barth Falk, Riedlingen; Baur Tom, Binzwangen; Bausch Emma, Neufra; Bauschatz Lorenz, Grüningen; Beller Johannes, Langenenslingen; Bisinger Frederic, Geisingen; Breczko Wanesa, Ertingen; Broß Tom, Pfronstetten; Buck Aaron, Altheim; Butscher Hanna, Altheim; Dreher Eva, Unlingen; Enders Christine, Wilflingen; Etter Felix, Riedlingen; Fenske Isabell, Heudorf; Fenske Patricia, Heudorf; Firlus Patricia, Ertingen; Fischer Albert, Unlingen; Fischer Clara, Dürnau; Fischer Emma, Zwiefalten; Fritschle Julian, Riedlingen; Fundel Adrian, Zwiefalten; Gauggel Sophia, Riedlingen; Geßler Lea, Andelfingen; Gibert Melanie, Uttenweiler; Glaser Anna, Ertingen; Glöckler Amelie, Uttenweiler; Gobs Annalena, Dürmentingen; Götz Tabea, Ertingen; Groß Leni, Riedlingen; Gulde Janina, Billafingen; Guth Jannis, Billafingen; Haag Lara, Ittenhausen; Hecht Marius, Altheim; Henle Amelie, Riedlingen; Hepp Lisa, Heudorf; Hölz Fabian, Aichelau; Hofmaier Katja, Ertingen; Ilg Lina-Luisa, Pflummern; Kern Andreas, Neufra; Kern Jeannette, Riedlingen; Kibler Selina, Riedlingen; Klinder Steffen, Oggelshausen; Knöll Moritz, Zwiefalten; Knupfer Anna, Pfronstetten; Kurz Niklas, Pfronstetten; Lashkary Manija, Riedlingen; Locher Lars, Oberwachingen; Lorinser Anna, Bad Buchau; Masko Andreas, Ertingen; Mayer Hannes, Billafingen; Mehidi Tarik, Riedlingen; Müller Jana, Altheim; Müller Lukas,Unlingen; Müller Manuel, Binzwangen; Ouertani Yakoub, Riedlingen; Rehm Manuel, Hayingen; Rehm Marius, Langenenslingen; Reiter Malena, Daugendorf; Reiter Moritz, Uttenweiler; Rieber Rebecca, Unlingen; Rieger Finja, Dieterskirch; Rieth Matthias, Unlingen; Romer Paulina, Uttenweiler; Rueß Maria, Daugendorf; Ruff Jennifer, Riedlingen; Sailer Ralf, Dürmentingen; Sauter Leonie, Ertingen; Schäfer Laura, Pfronstetten; Schechtel Stiven, Riedlingen; Scheffold Armin, Dieterskirch; Schmid Marius, Riedlingen; Schmid Melanie, Pfronstetten; Schopf Stefanie, Ertingen; Schubert Hanna, Betzenweiler; Schwarz Ruben, Ertingen; Seibert Diana, Grüningen; Seidenfuß Teresa, Riedlingen; Siefert Jonas, Upflamör; Sierra Gomez Niovi, Unlingen; Spannbauer Lisa, Langenenslingen; Steinhardt Bianca, Riedlingen; Stevancevic David, Riedlingen; Störkle Dominik, Altheim; Traber Maren, Reutlingendorf; Tschepella Marina, Uttenweiler; Ursa Nele, Uttenweiler; Vasiloi Marina, Kanzach; Vieten Leander, Binzwangen; Wagner Cathrin, Riedlingen; Widmer Moritz, Offingen; Zache Raphael, Uttenweiler; Zavoianu Alexandra, Riedlingen; Ziegler Paula, Dürmentingen.

Preise und Belobungen: Schulpreise erhielten: Buck Aaron, Glöckler Amelie, Klinder Steffen, Reiter Moritz, Romer Pauline, Schmid Melanie, Schopf Stefanie, Seidenfuß Teresa, Traber Maren, Widmer Moritz. Belobungen erhielten: Enders Christine, Gobs Annalena, Hölz Fabian, Knöll Moritz, Müller Lukas, Spannbauer Lisa, Ziegler Paula.

Jeweils einen Sonderpreis der Schule, gestiftet vom Verein der Ehemaligen und Freunde des Kreisgymnasiums Riedlingen, erhielten Tom Broß für die erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb „Jugend forscht“ und Malena Reiter für ihr musikalisches Engagement.

Preise des Landkreises für besondere Leistungen bei der Abiturprüfung erhielten: Christine Enders im Fach Englisch. Amelie Glöckler in den Fächern Musik und Gemeinschaftskunde. Jannis Guth im Fach Geschichte. Katja Hofmaier im Fach Französisch. Steffen Klinder in den Fächern Chemie, katholische Religion und Physik. Moritz Reiter in den Fächern Mathematik und Gemeinschaftskunde. Paulina Romer in den Fächern Musik, katholische Religion und Französisch. Lisa Spannbauer in den Fächern Deutsch und Latein. Moritz Widmer in den Fächern Geographie und Physik. Paula Ziegler in den Fächern Englisch und Geschichte.

Preise der Stadt Riedlingen für besondere Leistungen bei der Abiturprüfung erhielten: Aaron Buck im Fach Englisch. Moritz Knöll im Fach Wirtschaft. Anna Knupfer im Fach Mathematik. Lukas Müller in den Fächern Sport, Gemeinschaftskunde und Physik. Matthias Rieth im Fach Geschichte. Melanie Schmid in den Fächern Chemie, Deutsch und Latein. Teresa Seidenfuß in den Fächern Deutsch, Latein und Sport. Bianca Steinhardt im Fach katholische Religion. Maren Traber in den Fächern Wirtschaft, Musik und katholische Religion. Cathrin Wagner im Fach Biologie.

Außerschulische Sonderpreise: Außerdem konnten wieder eine Reihe von Sonderpreisen vergeben werden: Der Scheffelpreis für besondere Leistungen im Fach Deutsch und gute literarische Kenntnisse wurde MarenTraber zugesprochen. Mit dem Buchpreis des Vereins der Deutschen Sprache wurde Steffen Klinder ausgezeichnet. Den Paul-Schempp-Preis der evangelischen Kirche Württemberg für sehr gute Leistungen im Fach evangelische Religion erhielt Cathrin Wagner. Preise der Seelsorgeeinheit und der Gemeinde St. Georg für besondere Leistungen im Fach katholische Religion erhielten Aaron Buck und Teresa Seidenfuß. Für hervorragende Leistungen im Fach Latein wurden Melanie Schmid und Teresa Seidenfuß je ein Preis der Stiftung Humanismus Heute überreicht. Den Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft als Anerkennung für sehr gute Leistungen im Fach Physik erhielt Moritz Knöll. Über die Anerkennung für sehr gute Leistungen im Fach Physik und eine einjährige Mitgliedschaft in der Deutschen Physikalischen Gesellschaft konnte sich Moritz Reiter freuen. Der Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung für herausragende Abiturleistungen im Fach Mathematik ging an Maren Traber. Den Preis der IHK Ulm für beste Abiturleistungen in den naturwissenschaftlichen Fächern erhielt Moritz Widmer. Der Sonderpreis für soziales Engagement, gestiftet vom Rotary Club Bad Saulgau-Riedlingen, geht an Leander Vieten.

Preise der Bildungspartner der Schule: Die Firma Feinguss Blank, Riedlingen erteilte einen Preis für Fleiß und gute Leistungen im Fach Physik an Aaron Buck. Die Firma Karl-Heinz Häussler in Heiligkreuztal stiftete einen Preis für Fleiß und gute Leistungen im Fach Biologie an Stefanie Schopf. Die Firma Lock Antriebstechnik in Ertingen hat einen Preis für Fleiß und gute Leistungen im Fach Mathematik an Melanie Schmid vergeben. Die Firma Form und Test Seidner in Riedlingen stiftete einen Preis für Fleiß und gute Leistungen im Fach Mathematik an Lukas Müller und die Kreissparkasse Biberach-Riedlingen vergab ihren Preis für Fleiß und gute Leistungen im Fach Geografie an Annalena Gobs.