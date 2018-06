79 Podestplätze für Riedlinger Schwimmer

Die Riedlinger Schwimmer waren am Wochenende in zwei Städten am Start. Am Samstag ging es für alle, Leistungsschwimmer und Nachwuchs, zum Internationalen Nessenreben-Schwimmtag nach Weingarten. Und am Sonntag vertraten die „Großen“ den Verein bei den ISBS-Sommermeisterschaften in Konstanz. Zum Glück spielte auch das Wetter mit: Frühmorgens wurde noch bei niedrigen Temperaturen gebibbert, aber gegen Mittag kam dann die Sonne und wärmte alle auf.

So trafen in Weingarten insgesamt zwölf Vereine und in Konstanz 16 Vereine an. Mit 145 Einzelstarts waren die Riedlinger an zwei Tagen gut in Form. Der TSV verzeichneten sehr gute Erfolge. Mit 75 Podestplätzen in der Einzelwertung und vier Staffelerfolgen präsentierte sich die Mannschaft sehr gut.

Erfolgreichste Schwimmerinnen waren an diesem Wochenende Alessia Maile (Jahrgang 2003) und Marlene Fischer (2003). Alessia sicherte sich elf Podiumsplätze: ein Mal Gold, sieben Mal Silber und drei Mal Bronze. Marlene durfte sich gleich sechs Mal über einen ersten Platz freuen. Ihre weiteren Starts beendete sie mit dem Gewinn einer Silbermedaille und zwei Mal Bronze.

Bester Schwimmer des TSV war Tobias Kapp (2001) mit sieben Gold- und drei Silbermedaillen. Auch Leon Kauz ( Jg.2004) konnte sich über einige Medaillen freuen. Er wurde mit sieben Gold- und zwei Silbermedaillen belohnt. Luca Haid (2003) wurde mit einer Goldmedaille, vier Silber- und einer Bronzemedaille ausgezeichnet. Über eine Goldmedaille und jeweils über zwei Silber- und Bronzemedaillen freute sich Niklas Wiedergrün (2003). Ähnlich beendete Xenia Hindahl (2004) ihre Wettkampftage. Sie schloss mit einer Gold-, zwei Silber- und drei Bronzemedaillen ab. Lara Steinhart (2005) erkämpfte sich zwei Silbermedaillen.

Der Nachwuchs ging nur am Samstag in Weingarten an den Start. Er stellte sich mutig und wacker der Konkurrenz. Es wurden neue Bestzeiten geschwommen und erste Erfahrungen auf der Langbahn gesammelt. Im Jahrgang 2010 starteten Lana Popovic und Franziska Dorner. Lana erreichte einen ersten Platz und zwei dritte Plätze. Franziska belegte zwei zweite Plätze und einen dritten Platz.

Im Jahrgang 2009 waren sechs Schwimmer am Start. Bester Schwimmer war Tim Gräser mit einer Silber- und zwei Bronzemedaillen. Radin Zebarjadi holte eine Silber- und eine Bronzemedaille. Leni Holstein, Sarah Halbherr, Magdalena Deutsch und Jana Sagasser konnten sich im großen Teilnehmerfeld tapfer schlagen und erzielten gute Plätze im vorderen Mittelfeld.

Zwei weitere Schwimmerinnen im Jahrgang 2007 waren Luisa Heiß und Katharina Dorner. Katharina durfte für 100 Meter Rücken die Silbermedaille mit nach Hause nehmen und konnte noch dreimal den fünften Platz belegen. Bei Luisa reichte es noch nicht ganz für eine Medaille. Sie beendete ihre Starts ebenfalls im vorderen Mittelfeld. Im Jahrgang 2006 war Paul Eberl unterwegs. Er ergatterte die Bronzemedaille über 50 Meter Rücken und belegte noch die Plätze vier und fünf. Alex Kadutschenko, mit Jahrgang 2005 der Älteste in der Truppe, beendete den Wettkampf mit zwei Silber- und zwei Bronzemedaillen.

Der Höhepunkt der Schwimmveranstaltungen sind immer die Staffelwettbewerbe. Auch die „alten Hasen“ nahmen in Weingarten an vier Staffeln teil. Die Staffel vier Mal 100 Meter Freistil Männer mit Tobias Kapp, Luca Haid, Niklas Wiedergrün und Leon Kauz durfte bei der Siegerehrung auf den obersten Podestplatz steigen. Mit derselben Besetzung schwammen sie zu Silber über viermal 100 Meter Lagen. Die Freistil-Staffel der Frauen über vier Mal 100 Meter mit Marlene Fischer, Alessia Maile, Xenia Hindahl und Lara Steinhart schwamm auf den zweiten Platz, und bei vier Mal 100 Meter Lagen durfte sie sich über Bronze freuen.