71 Jugendliche erhalten in Riedlingen und Altheim die Firmung

Insgesamt 71 Jugendliche haben am Freitag, 5. Juli, in Riedlingen (linkes Foto) und am Samstag, 6. Juli, in Altheim das Sakrament der Firmung empfangen.

Domkapitular Franz Glaser i. R. ging in seiner Ansprache auf das Motto der diesjährigen Vorbereitung ein, indem er die Jugendlichen ermutigte das Leben und ihre Mitmenschen „mit den Augen Jesu“ zu sehen. Musikalisch wurde die Festgottesdienste in Riedlingen von den Sängern des Liederkranzes und in Altheim vom Jugendchor „Young Generation“ mitgestaltet. Beim anschließendem Stehempfang bestand die Möglichkeit für alle zur Begegnung mit dem Firmspender.