69 Meter langes Rotorblatt durchquert Riedlingen

Für Aufsehen sorgte am späten Dienstagabend ein Schwertransport. Das erste von drei Rotorenblättern für eine Windkraftanlage, die beim Umspannwerk in der Eichenau zwischengelagert sind, wurde auf den Weg zu ihrem Standort bei Veringenstadt gebracht.

Zahlreiche Schaulustige verfolgten, wie der rund 69 Meter lange Riese durch die Stadt bugsiert wurde. Verwendet wird dafür ein sogenannter Selbstfahrer, dessen zehn Achsen per Fernbedienung lenkbar sind und bei dem die überlange Last aufgestellt und gedreht werden kann. Fast drei Stunden benötigte die Kolonne, um die Stadt im Schritttempo über die Nordtangente, die Ziegelhüttenstraße und die Gammertinger Straße zu durchqueren. Nächster Halt vor dem Standort Veringenstadt war der Umladeplatz in Ittenhausen.