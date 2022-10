67-stimmiger Chor singt „Wellerman“

Ein spontanes „Chorkonzert“ erschallte am Freitag in Riedlingens Fußgängerzone. Der Radiosender SWR 1 hatte zum „Hitmach-Duell“ gegen die Stadt Walldürn im Neckar-Odenwald-Kreis aufgerufen.

Die 1000 beliebtesten Songs

Aufgabe war diesmal, möglichst viele Sängerinnen und Sänger vors Mikro von Reporter Corvin Tondera-Klein zu bekommen, die den Shanty-Hit „Wellerman“ zum Besten gaben. Damit war Nathan Evans im vorigen Jahr auf Platz 18 der SWR1-Hitparade der 1000 beliebtesten Songs gelandet. Beim fünften der insgesamt acht Duelle gab es erstmals ein Patt: In beiden Städten wagten sich genau 67 Akteure zum Sendewagen.

Bei der anschließenden Verlosung war auf Riedlinger Seite Jonathan Berger aus Biberach der glückliche Gewinner von zwei Karten für das Finale am 28. Oktober in der Stuttgarter Schleyerhalle, wenn die diesjährige Nummer 1 der Hitparade bekanntgegeben wird. Im vorigen Jahr war das übrigens „Bohemian Rhapsody“ von Queen – zum vierten Mal in Folge. Ob sich daran was ändert, entscheiden noch bis zum 21. Oktober die Teilnehmer bei der Abstimmung.