60er feiern Jahgängertreffen

Einen unvergesslichen, schönen Herbsttag haben am vergangenen Samstag die Jahrgänger des Jahrgangs 1958 bei Ihrem 60er-Fest in Riedlingen erlebt.

Nach einem Sektempfang mit Bürgermeister Marcus Schafft, folgte eine besinnliche Andacht mit Pfarrvikar Uwe Grau. Hernach stand eine interessante Führung durch das Kapuzinerkloster an, die vom Leiter des Riedlinger Altertumsvereins, Winfried Aßfalg, mit vielen kleinen Anekdoten höchst informativ gestaltet. Hans-Peter Lang wusste über den Bau und die Besonderheiten der neuen Orgel in der Kapuzinerkirche einiges zur erzählen und er entlockte beim Vorspielen dem Instrument eine imponierende Klangvielfalt. Nach gemeinsamem Kaffee und Kuchen im Stüble des Feuerwehrmuseums feierte man im Riedlinger Sportheim den Abschluss mit vielen schönen Begegnungen. Geplant ist das nächste Treffen frei nach dem Lied „mit 66 Jahren…“ – also im Jahr 2024.