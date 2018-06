60 Tonnen Sand für die Donauinsel

Das schöne Wetter kann wieder zurückkommen und bleiben: Die Donauinsel in Riedlingen ist dafür wieder präpariert und hat wieder einen frischen Sand für den Strand. Die Firma Strabag hat der Stadt 60 Tonnen Sand gesponsert und diesen auch auf der Fläche vor der Donau verteilt, so dass sich Besucher nun wie wieder echtes Urlaubsfeeling am Wasser genießen und Kinder im Sand spielen können.Der Dank von Schafft galt dem Bauunternehmen, das bereits vor zwei Jahren die Donauinsel mit Sand ausgestattet hat.