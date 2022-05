6 Kinder erhalten in Zell ihre Erstkommunion

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter dem Motto „Bei Gott zuhause“ haben sechs Kinder aus Zell-Bechingen und Zwiefaltendorf ihre Erste Heilige Kommunion am Wochenende in der Pfarrkirche St. Gallus in Zell empfangen dürfen. Pfarrvikar Dr. Gonzaga Lutwama Mayanja zelebrierte den Festgottesdienst auf sehr einfühlsame und kindgerechte Weise, in dessen Rahmen die Kinder ihr Taufversprechen erneuerten und zum ersten Male zum Tisch des Herrn geladen waren. Seit Monaten wurden sie auf diesen Tag durch die Mütter und die Kommunionvorbereitungshelfer vorbereitet. In einer kleinen Prozession vom alten Schulhaus zur Pfarrkirche wurden die Erstkommunikanten musikalisch vom Musikverein Zell-Bechingen begleitet. Gesanglich wurde der Festgottesdienst durch Chorgesang feierlich erhellt. Im Anschluss an die Zeremonie wurden die fünf Jungs und das eine Mädchen von vielen Sonnenstrahlen und der Musikkapelle begrüßt. Die Erstkommunionkinder sind: Noah, Lena, Leon, Lorenz, Luis und Emanuel. Foto: Sebastian Weber/privat