455 Euro mehr „Benutzungsgebühr“

Verzweiflung macht sich unter Flüchtlingen in Riedlingen breit und zwar unter jenen, die sich angekommen und aufgenommen fühlten, weil sie eine Bleibe-Perspektive und Arbeit haben und glücklich waren, kein Geld mehr vom Jobcenter zu benötigen. Doch mit einem Schreiben der Stadt, das bei ihnen im Laufe des Aprils eintrudelte, änderte sich alles. „Gebührenbescheid“ steht darüber und „Verfügung“.

Hier wird – zum Beispiel – mit Schreiben vom 26. April 2019 einer fünfköpfigen Familie mitgeteilt, dass der bei ihrem Einzug im Oktober 2015 erlassene Bescheid mit Ablauf vom 31. März 2019 aufgehoben wird und sie ab „01.04.2019 eine Benutzungsgebühr von monatlich 1071,69 €“ aufzubringen habe. Das sind exakt 455,59 Euro mehr als bisher. Verwiesen wird seitens der Stadt hierbei auf die vom Gemeinderat am 25. März 2019 beschlossene Satzungsänderung über die „Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften“. Der hatte – nach einer vorbereitenden Sitzung des Verwaltungs-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses am 11. März 2019 die Quadratmeter-Kaltmiete auf 6,40 Euro und „neu kalkulierte“ Gebühren festgelegt.

Von einem Tag auf den anderen

Und diese empören die ehrenamtlichen Betreuer der Flüchtlinge. So fallen pro Quadratmeter 1,51 Euro „Verwaltungskosten“ an zu den Betriebskosten von 1,36 und den Heizkosten von 1,13 Euro, macht in der Summe vier Euro. Dazu werden Stromkosten und Wasser/Abwasser pro Person berechnet, einmal 33,13 Euro pro Monat, einmal 26,54 Euro. Im Fall der Familie aus Syrien bedeutet dies: Sie hat 475,90 Euro für die 74,36 Quadratmeter große Wohnung aufzubringen und an Nebenkosten 595,79 Euro. Und das von einem Tag auf den anderen.

Der Familienvater arbeitet in Vollzeit bei einer Firma in Langenenslingen und benötigte kein Geld mehr vom Jobcenter. Helmut Frankenhauser, einer der engagierten Flüchtlingshelfer in Riedlingen, begleitete ihn ins Rathaus. Dort und auch beim Jobcenter wurde ihnen zunächst einmal die falsche Auskunft erteilt, Wohnungsgeld beantragen zu können. Solches gibt es aber nur bei einem Mietverhältnis und keiner „Nutzungsgebühr“. Also, so Frankenhauser, werde man versuchen, einen Kindergeldzuschlag von 170 Euro pro Kind und Monat zu erhalten. Die Kindergeldkasse bestätigte die Möglichkeit, bereitete Frankenhauser allerdings darauf vor, dass dies bis zur Gewährung vier Monate dauern könne. Was ist bis dahin, fragt sich nicht nur der Flüchtlings-Betreuer. Immerhin hat er mit der Stadtkasse einen Kleinstbetrag vereinbaren und das Mahnverfahren stoppen können.

Es ist nur eines von mehreren Beispielen, die Flüchtlinge wie Betreuer hadern und fragen lassen, ob man hier nicht hätte anders vorgehen können. Die unmittelbare Forderung stößt auf, ohne Chance, sich vorbereiten zu können. Beklagt wird zudem, dass selbst jene, die bereits seit mehreren Jahren in den Wohnungen leben, keine Mietverträge erhalten. In diesem Fall werden die Nebenkosten üblicherweise nach Verbrauch abgerechnet, wie es zum Beispiel bei Mietern im selben Haus geschieht – mit wesentlich günstigerem Ergebnis.

Mit Unverständnis reagieren die Helfer, zu denen auch der ehemalige Bürgermeister Hans Petermann gehört, dass man sie von einem anberaumten Gespräch wieder ausgeladen hat. An ihm nahmen lediglich Hauptamtliche teil, Bürgermeister Marcus Schafft und vier weitere von der Stadt, der Leiter des Amts für Flüchtlinge und Integration im Landratsamt, Jürgen Kraft, Vertreter beider Kirchen und Helene Kopf, bei der Caritas Biberach-Saulgau für die Ökumenische Flüchtlingsarbeit zuständig und derzeit kommissarische Leiterin des Freundeskreises für Fremde Riedlingen. Bürgermeister Schafft bezeichnet es als „konstruktiv“ und auch Helene Kopf erkannte darin ein positives Signal der Stadt.

Mehr Sensibilität gefordert

Die Ehrenamtlichen dagegen sind höchst verärgert. Man hätte vorher mit dem Freundeskreis reden müssen, meint Hans Petermann, der mehr Sensibilität im Umgang mit den Flüchtlingen einfordert und ein differenziertes Vorgehen bei deren Unterbringung. Wer eine dauerhafte Bleibe-Perspektive und einen festen Arbeitsplatz habe, verdiene einen Mietvertrag, zumal er – im Gegensatz zur Stadtverwaltung – der Meinung ist, dass man nicht so viele Obdachlosen-Wohnungen vorhalten müsse, wie die Stadt dies aktuell tue. Daraus lautet seine Forderung an den Gemeinderat, die entsprechenden Bescheide aufzuheben und den in Frage kommenden Flüchtlingen einen Mietvertrag anzubieten.

Ihnen sei nicht klar gewesen, äußern Gemeinderäte wie Roland Uhl und Dr. Hartmut Pernice, dass diese Gebühren auch Menschen beträfen, die sich in einem ganz normalen Arbeitsprozess befänden und dafür selber aufkommen müssen.

„Wie entmündigt“

Man habe viel Zeit und Kraft investiert, um die Flüchtlinge zu integrieren und ihnen Arbeit zu beschaffen und sie beim Einrichten der Wohnungen zu unterstützen, sagt Christa Minar. „Das wird mit einem Streich kaputt gemacht.“ Die Ehrenamtlichen erledigten so viele Dinge, die Aufgabe der Stadt seien, dazu wäre sie nicht mehr bereit. „Ich mache nicht den Trottel“, reagiert sie verärgert auf die Situation. Sie habe Betroffenen sogar Geld geliehen, damit sie die Forderungen der Stadt erfüllen können. Bedauernd stellt sie fest, dass es für die Flüchtlinge sehr schwer sei, Wohnungen auf dem privaten Markt zu finden und die Gebühr nehme ihnen auch die Möglichkeit des Sparens – an Heizung oder Strom etwa. „Sie sind wie entmündigt.“

Die Betroffenen haben jedenfalls Widerspruch gegen die Gebührenbescheide eingelegt und umgehend Post von der Stadt erhalten, dass durch die Einlegung des Rechtsmittels die Wirksamkeit des Bescheids nicht gehemmt wird, also: trotzdem gezahlt werden muss. Erst jetzt erhielten sie die Übersicht über die Gebührensätze. Wenig Vertrauens fördernd in eine Prüfung ist die Feststellung: „Da wir beabsichtigen, Ihrem Widerspruch nicht stattzugeben, haben Sie außerdem die Möglichkeit, Ihren Widerspruch bis zu dieser Frist (31. Mai 2019) zurückzunehmen“.Davon sehen die von den Helfern unterstützten Betroffenen ab. Im Gegenteil, sie haben ihr Anliegen einem Rechtsanwalt übergeben, der vor allem prüfen will, ob es rechtens ist, dass Menschen auch nach Jahren in den Wohnungen wie Obdachlose behandelt werden.