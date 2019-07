42 Gemeinschaftsschüler erhalten ihre Zeugnisse

Am Dienstagabend haben 42 Schülerinnen und Schüler der Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule mit ihren schulischen und familiären Wegbegleitern in fröhlicher Atmosphäre ihren Abschluss gefeiert. Die Abschiedsparty stieg in der Aula des Kreisgymnasiums. Viele Gäste waren gekommen, um zu gratulieren. Der offizielle Teil endete mit einem liebevoll zubereiteten Buffet im Foyer.

Schulleiter Martin Romer gratulierte seinen Ex-Schützlingen, der Lerngruppe 9a, b, c und der Lerngruppe10 sehr herzlich. Romer verglich und zeichnete deren künftigen Lebensweg anhand der „veralteten Software Landkarte“. Er riet ihnen, den Blick auf der Suche nach dem Ziel stets offen zu halten und ihr Leben eigenverantwortlich zu gestalten. „Ich danke euch für die Erfahrungen, sie machen meinen Beruf reicher“, diese Feststellung eines Rektors spricht für sich.

Bürgermeister Schafft freute sich den Absolventen persönlich die Glückwünsche und Auszeichnungen der Stadt überreichen zu können. Seine Gratulation verknüpfte er mit einer Bitte: „Halten Sie Ihrer Stadt, der Raumschaft, dem Landkreis und der Region die Treue, auch wenn Sie Ausbildung und Beruf weiter fortführen. Beziehung zur Heimat heißt vor allem Beziehung zu den Menschen, die hier leben.“ Das Stadtoberhaupt legte den Mädchen und Jungen ans Herz, sich als Person in unsere Gesellschaft einzubringen.

Im Namen der Kirchen gratulierte Pfarrvikar Uwe Grau. Ehrfurcht gegenüber anderen Menschen zu entwickeln, auch Träume zu leben, viele Erfahrungen zu sammeln, das mache das Leben reich. Grau wünschte den Jugendlichen Mut, auch denen, die die Prüfung nicht bestanden haben. Ein kleiner Engel als Schlüsselanhänger soll sie auf ihrem weiteren Lebensweg begleiten.

Schüler gegen Lehrer

Natürlich durfte der unterhaltsame Teil nicht fehlen. Der Wettbewerb „Schüler gegen Lehrer“ in Form des beliebten Tabuspiels gefiel allen Beteiligten. Begriffe wie Tigerente, Lehrerzimmer, Nachsitzen, Ahoi Brause... gar nicht so einfach, diese zu umschreiben. Den Siegerpreis, einen Dönergutschein, dürfen die Schüler verfuttern. Noch ein Quiz mit Lehrern und Schülern samt Buzzer brachte Lacher. Dabei konnte man auch Informatives erfahren. Etwa, dass 70 Millionen Kinder dieser Welt nicht die Möglichkeit haben, zur Schule zu gehen.

Die Lerngruppenleiter Patrizia Müller, Fatih Patir, Clemens Thurnes und Philipp Lindheim gratulierten und verabschiedeten sich in Versform. Sie vermittelten: Die „Ex-Welpen, nun ohne Schutz“ waren meistens brav und hatten wohl ein sehr gutes Verhältnis zum Lernbegleiterteam und den anderen Lehrkräften an der Schule. Das belegten die Impressionen der Klassenfahrten nach Berlin und Frankfurt. Philipp Lindheim, der im neuen Schuljahr nicht mehr an der Schule unterrichten wird, wünschte: „Seid der Sand im Getriebe der Welt, beweist Mut und äußert eure Meinung.“

Der Höhepunkt des Abends: die Zeugnisausgabe. 42 Schülerinnen und Schüler konnten ihren Abschluss entgegennehmen, fünf davon haben die Mittlere Reife in der Tasche.