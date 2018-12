4000 Euro Spende für Bedürftige

4000 Euro hat die Volks- und Raiffeisenbank als Spende an die katholische und evangelische Kirchengemeinde in Riedlingen übergeben. Das Geld ist für „Menschen, die wirklich in Not sind“, sagte Vorstandssprecher Albert Schwarz bei der Scheckübergabe an Pfarrerin Anne Mielitz und Pfarrer Walter Stegmann.

Durch die Spende an die Pfarrer ist gewährleistet, dass das Geld unmittelbar bei den Menschen ankommt, die bedürftig sind, ist sich Schwarz sicher. Denn Pfarrerin und Pfarrer kennen ihre Gemeindemitglieder und oft genug klopfen auch Bedürftige an der Tür der Kirchen an. Trotz Vollbeschäftigung „gibt es eine Gruppe, die durchfällt“, sagte Pfarrerin Mielitz. Und auch Pfarrer Stegmann ergänzte: „Es gibt immer mehr Menschen, die einen Job haben und dennoch nicht über die Runden kommen.“

Diese 2000 Euro, die jede Kirchengemeinde zur Hilfe für Bedürftigen verwenden kann, sei eine tolle Unterstützung, sagte Stegmann. Damit will er auch Familien helfen, die sich sonst kaum Geschenke für ihre Kinder leisten können. Oder auch ermöglichen, dass eine Familie einmal unbeschwert miteinander zum Essen gehen kann. Oder Menschen eine Zuwendung zukommen lassen, die für die Heizölrechnung einen Zuschuss brauchen. Armut hat viele Facetten, auch im „reichen Landkreis Biberach“.

Immer wieder kommen Bedürftige zu den Kirchengemeinden, die sonst kaum Hilfe finden. „Vor Ort erreichbar zu sein, gehört zur Aufgabe dazu“, sagte die Pfarrerin und ergänzt: „Es ist gut vor Weihnachten dafür einen Etat zu haben.“