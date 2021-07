400 Meter lange Ölspur

Am Montagnachmittag wurde die Riedlinger Feuerwehr gegen 16.45 Uhr zu einer Ölspur in Riedlingen alarmiert. Durch einen technischen Defekt an einem Tieflader trat Hydrauliköl aus und verschmutzte die Fahrbahn. Die Ölspur zog sich auf rund 400 Meter von der B311 / Neue Unlinger Straße über den Zubringer zur B312 / Göffinger Straße und stellte vor allem in den Kurven- und Kreuzungsbereichen aufgrund der hohen Rutschgefahr eine Gefährdung für den Straßenverkehr dar. Die Feuerwehr streute die Ölspur mit Ölbindemittel ab, nahm dieses wieder auf und sicherte die Strecke mit Ölspurwarnschilder ab. Das Personal des Lastwagens konnte die defekte Leitung reparieren, so dass eine Weiterfahrt möglich war.